Orbánt is említette egy sms-váltásban Epstein és Steve Bannon, Trump korábbi főtanácsadója

Az amerikai kormány által nyilvánosságra hozott Epstein-akták egyikében van egy érdekes, 2018-as sms-váltás Steve Bannon és Jeffrey Epstein között, amelyben Orbán Viktort is említik (ebben a pdf-ben található). A mára már börtönt is megjárt Bannon, aki 2016-ban Donald Trump kampányigazgatója, majd 2017 elején, kirúgásáig az elnök főtanácsadója volt, az üzenetváltás idején „éppen Európában utazgatott, hogy segítsen megszervezni azt a szélsőjobbos európai politikai csoportot, amit végül csak 2024-ben alapítottak meg Patrióták Európáért néven” – írja a Válasz Online.

Orbán Viktor kormányfő (b) és Steve Bannon amerikai médiaszemélyiség, politikai stratéga, Donald Trump korábbi elnök tanácsadója megbeszélést folytat a washingtoni magyar nagykövetségen 2024. március 7-én. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Bannon éppen Franciaországban volt, Lille-ben vett részt a ma Nemzeti Tömörülésnek hívott, Marine Le Pen vezette párt gyűlésén, amikor üzenetet küldött a dúsgazdag és befolyásos, később kiskorú lányok szexre kényszerítésével megvádolt, és végül a cellájában öngyilkosságot elkövető üzletembernek. Ebben többek között a német szélsőjobbos AfD, az olasz Liga és vezetője, Matteo Salvini, a svájci Néppárt, valamint a Le Pe-párt és a brexit népszavazást sikerre vivő Nigel Farage társaságában említette Orbánt. Azt írta: „92!helyről 200 helyre mehetünk” – utalva a 2019-es európai parlamenti választásokra és a szélsőjobb várható előretörésére. Ez akkor még nem következett be, de 2024-ben is sokkal kisebb, 86 fős frakciót alakítottak csak az EP-ben (igaz, az AfD például nem csatlakozott hozzá). Bannon egyébként, mint a fenti képen látható, a 2024-es EP-választás előtt is járt Budapesten, és találkozott Orbán Viktorral.

Az üzenetben Bannon azt állítja, hogy az általa szervezett új európai politikai tömbbel Epstein üzleti érdekeit lehet majd érvényesíteni: „leállíthatunk bármilyen kriptoszabályozást, vagy amit csak akarunk”. Epstein erre úgy reagált: Vettem (Roger that). Nem sokkal később egyébként Bannon Budapesten is járt, és méltatta Orbán Viktor nagyszerű politikáját, egy magyar kormány által rendezett konferencia vendégeként, jegyzi meg a Válasz. Egy másik aktából kiderül: az üzletember eleve azért vette fel még korábban Bannonnal a kapcsolatot, hogy a kriptovaluták számára kedvező szabályozásáért lobbizzon (az európai szabályozás mindig szigorúbb volt, mint az amerikai). Az sms-ekből eléggé biztosnak látszik, hogy Bannon „Epstein üzleti ügyeit is intézte, amikor Orbánnal, Salvinivel és a többiekkel barátkozott, az elég biztosnak látszik”, írja a lap.