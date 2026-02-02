Öt embert tartóztattak le Németországban, akik a gyanú szerint orosz fegyvercégeknek exportáltak illegálisan

A német hatóságok öt férfit tartóztattak le, akiket azzal gyanúsítanak, hogy megsértették az Oroszországgal szembeni európai uniós embargót, és orosz fegyvergyártó vállalatoknak exportáltak illegálisan ipari termékeket.

A gyanú szerint a vádlottak körülbelül 16 000 szállítmányt szerveztek Oroszországba, az illegális ügyleteik összértéke elérhette a 30 millió eurót. Az öt vádlott között két német–orosz kettős állampolgár, valamint egy német–ukrán kettős állampolgár is van. A nyomozás középpontjában egy lübecki kereskedelmi vállalat áll, amelynek tulajdonosa egy Nikita S. néven azonosított gyanúsított.

Az exportált áruk „végfelhasználói” között legalább 24, jegyzékbe vett orosz védelmi vállalat szerepelt. A beszerzéseket állítólag orosz állami szervek is támogatták. A kivitt termékek között egyebek mellett az orosz fegyvergyártáshoz szükséges mechanikai és műszaki alkatrészek – például golyóscsapágyak és félvezető eszközök is szerepeltek. (Politico)