Ötven éve hazudnak metrót Újpalotának

„Összekötjük Zuglót és Újpalotát a belvárossal, meghosszabbítjuk a metró vonalát a Bosnyák térig és tovább Újpalotáig!” – írta Rozgonyi Zoltán fideszes önkormányzati képviselő, a zuglói polgármester-választások örök vesztese. A körzet országgyűlési képviselőjelöltje Radics Béla.

Bizony, az nagyon jó lenne.

Legelőször a hetvenes évek elején vetették papírra, ez lett volna a Dél-Buda–Rákospalota metróvonal. Ennek csonka változata a 2014-ben átadott 4-es metró.

A régi tervekhez képest Rozgonyi kicsit vissza is fogta magát. Egy 1977-es térkép szerint például Újpalotát nem is egy, hanem mindjárt két metrónak is el kellett volna érnie, az egyiknek Zugló, a másiknak a Duna felől.



„S a jövő? Már elkészült az átlós földalatti terve. A metró Budafokról jövet eléri majd Újpalotát is. Ez az 1980-as években újabb nagy fejlődést indít majd el” – írta az Esti Hírlap 1977-ben.

A végtelenségig lehetne folytatni az idézeteket, pártoktól és rendszerektől függetlenül hülyítették az embereket.

A Fidesz is kivette a részét ebből. A kétezres évek közepe óta beszélnek arról, hogy:

a kettes metrót meghosszabbítanák Gödöllőig;

a szentendrei és a csepeli hévet összekapcsolják a föld alatt, ez lenne az ötös metró;

a kisföldalattit felvinnék a Várba, méghozzá egy gyalogoshídba építve;

egy másik gyalogoshidat is építenének, ezt a Nemzeti Színháznál;

a Kossuth Lajos utcán újra villamos járna, az autóforgalmat a föld alá terelnék;

megépítenék az aquincumi és az albertfalvai hidat.

A terjedelmes listából két dolog valósult meg: befejezték a 2006-ban elkezdett négyes metrót, és a régi formájában csakugyan megszűnt a Felvonulási tér.

Közben – ha csak a metrónál maradunk – két olyan projekt van függőben évtizedek óta, ami csak egy-két megállónyi pluszt jelentene, mégis ugrásszerűen javítana százezrek helyzetén.

Az egyik a csepeli hév elvezetése a Kálvin térig a föld alatt. A másik a kék metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig. Ez összesen pár megálló lenne, a vonal nagy része a föld fölött, már kiépített pályán haladhatna.

Hogy ezek is milyen régi tervek már, arról álljon itt két idézet:

Népszabadság, 1973. december 24.: „A Kálvin térre érkezik majd a meghosszabbított csepeli gyorsvasút, s itt lesz a dél-budai metró egyik állomása is.” (Már az aluljárórendszert is úgy építették meg 1974–76-ban, hogy ide fusson be a csepeli hév is.)

Esti Hírlap, 1971. május 8.: „Ez most a legésszerűbb és leggyorsabb megoldás, ha pedig majd egyszer megépül Káposztásmegyeren az új lakónegyed, külön szárnyvonal kötheti majd be az új települést.”