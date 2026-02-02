Pár nappal azelőtt tartóztatták le a norvég koronahercegnő fiát, hogy 38 bűncselekmény vádjával bíróság elé állna

Letartóztatták a hatóságok a norvég koronahercegnő 29 éves fiát, Marius Borg Høiby-t. A férfi néhány nappal azelőtt került újabb vádak miatt őrizetbe, hogy megkezdődne a nemi erőszakkal kapcsolatos pere.

Az oslói rendőrkapitányság közlése szerint Høibyt vasárnap este tartóztatták le testi sértés gyanújával, valamint késsel való fenyegetés, és távoltartási végzés megsértése miatt. Høiby néhány nap múlva állna bíróság elé összesen 38 bűncselekmény vádjával, köztük négy rendbeli nemi erőszak, egy korábbi partnerrel szemben elkövetett kapcsolati erőszak, valamint több nő illegális, tudtuk és beleegyezésük nélküli titkos felvétele miatt.

A tárgyalás várhatóan kedden kezdődik Oslóban, és hét héten át tart majd. Høiby tagadja a legsúlyosabb vádakat, köztük a szexuális erőszakkal kapcsolatosakat. A rendőrség négyhetes előzetes letartóztatást kért arra hivatkozva, hogy ezzel megelőzhető lenne az újabb bűncselekmények elkövetése. Az oslói kerületi bíróság úgy döntött, hogy Høiby őrizetben tartható mindaddig, amíg az ügyészség vagy a bíróság másként nem határoz, de legkésőbb március 2-ig.

Marius Borg Høiby Fotó: HAKON MOSVOLD LARSEN/AFP

Nehéz napok ezek a norvági királyi családnak

Høiby letartóztatása rendkívül feszült pillanatban éri a norvég királyi családot. A hétvégén Mette-Marit koronahercegnő kénytelen volt reagálni a Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolatáról napvilágra kerülő újabb információkra, miután neve közel ezerszer szerepelt az amerikai igazságügyi minisztérium által pénteken nyilvánosságra hozott, feloldott titkosítású iratokban. (Mette-Marit 2001-ben ment feleségül Haakonhoz, Norvégia leendő királyához. Fia, Høiby egy korábbi kapcsolatából született.)

Az iratokban Mette-Marit „nagyon elbűvölőnek” nevezi Epsteint, akivel a levelek alapján 2011 és 2014 között szoros kapcsolatban állt. Ez már évekkel azután történt, hogy Epstein bűnösnek vallotta magát többek között egy floridai kiskorú prostitúcióra való rábírása miatt. Közleményében a norvég koronahercegnő úgy fogalmazott, az iratok rossz ítélőképességéről tanúskodnak, majd hozzátette: „Mélyen megbántam, hogy bármilyen kapcsolatban álltam Epsteinnel. Ez egyszerűen kínos.”

Mette-Marit Fotó: ODD ANDERSEN/AFP

Egy 2012-es e-mailben például Mette-Marit arról érdeklődött Epsteintől, nem helytelen-e egy anyának azt javasolnia, hogy két, szörfdeszkát tartó meztelen nő legyen a 15 éves fia számítógépének háttérképe. Az iratok szerint a koronahercegnő 2013-ban négy napot töltött Epstein palm beachi (Florida) házában, miközben Epstein nem tartózkodott ott.

A királyi palota közölte: Mette-Marit 2014-ben megszakította az írásos kapcsolatot Epsteinnel, mert úgy érezte, hogy a férfia koronahercegnővel való kapcsolatát próbálja meg befolyásszerzésre használni másokkal szemben. Mette-Marit együttérzését és szolidaritását fejezte ki Epstein áldozataival, és elmondta: ő a felelős azért, hogy nem ellenőrizte alaposabban Epstein hátterét, és nem értette meg elég gyorsan, milyen ember is ő valójában.

Norvég lapok szerint a botrányok miatt a királyi család támogatottsága rövid távon csökkent, hosszabb távon ugyanakkor arra számítanak, hogy a közvélemény összezár majd Harald király, a 88 éves uralkodó, Sonja királyné és Haakon koronaherceg mögött. (Guardian)