Rendőrségi őrzött helyiségből lopott egy merész győri férfi

Egy fegyveres vagyonőr egy Győrben található úgynevezett rendőrségi őrzött szálláson dolgozott vagyonőrként. Tavaly augusztusban, miután befejezte a szolgálatot, bement az őrzött szálláson található előállító helyiségbe, ahol egy külföldi állampolgár őrizetlenül hagyott táskájából 300 eurót és 126 160 forint készpénzt lopott el, írja honlapján az ügyészség.

A férfi a megszerzett eurót átváltotta, de a szolgálatvezető telefonhívása után a pénzt el kellett rejtenie. Mivel hősünk éppen nem egy díszműáru-üzletben volt – és nem is egy Rejtő-regényben –, már csak azért sem láthatott sehol egy még lágy Buddha-szobrot egy kis zománcozott doboz tetején. Így aztán az elvett készpénzt egy közeli áruház édességpultjába helyezte el.

A merész tolvajt a lebukása után az ügyészség lopás vétségével vádolta meg. A vádiratban azt indítványozzák, hogy a bíróság közérdekű munkára büntesse, valamint tiltsa el a vagyonőri foglalkozástól.