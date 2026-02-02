Soltész államtitkár kipróbálta a Counter Strike-ot, és úgy érezte, szólnia kell a nemzet ifjúságához

Elindul a videó, és néhány másodpercig úgy érzed, a kereszténydemokrata államtitkár egy csapásra értelmetlenné tette a világ összes eddigi – és pláne ezutáni – politikusi how do you do fellow kids-görcsölését. Állóképes kamerafelvételen látjuk, ahogy böhöm nagy fejhallgatóval a fején ül egy asztalnál, úgy járnak az ujjai a billentyűkön, hogy Török „Kodiak” Balázs, egykori kollégám és legendás CSGO-harcos visszavonulna a látványtól – ha nem vonult volna már egyébként is vissza –, pörög az adrenalinforraló elektronikus zene, a háttérben semmitmondóan szürke, animált kőfalak.

Egy szakértőnk szerint ez Counter Strike, méghozzá GIGN skin és valami custom map lehet, míg egy másik hozzáértő forrásunk egészen pontosan megmondta, mit látunk, ez valóban CS-e, és általában véve is: mi történik? Ez:

„Ez 1.6, de azt már kb. 12 éve leváltotta a CSGO, majd a CS2, és amúgy is egy 1999-es játék. De persze játszani nem játszik, csak valamit taperol a billentyűzeten, azt is rossz helyen. A pálya fy_iceworld, egy ilyen kb. gyakorló pálya, amin csak mész és lősz”.

Sebaj, gondoltam, ha gyakorló, hát gyakorló, valahol el kell kezdeni a rossz helyen taperolást is. Csakhogy aztán a videó 4. másodpercében, épp amikor a háttérvideón valami történne, bekövetkezik a Fordulat, a minimum, de tényleg csak Minimum 360 Fokos Fordulat.

„Na ezt hagyjuk” – sóhajt fel levegőért kapkodva, mint egy írek általi kilencvenharmadik perces tüdőlövést elszenvedett miniszterelnök. Leveszi a fülest, és a kamerába kezd el beszélni, ahogy azt egy ország látta Taki bácsitól és a Nagy Fehértől. A hasonlat tökéletes – nem azért, mert én találtam ki –, ekkortól ugyanis éppen olyan didaktikus minden egyes másodperc, mint a Szomszédok zárómonológjai.

A háború nem játék

– állapítja meg velősen, de a frontról frissen hátravont katonák lihegő kimerültségével Soltész államtitkár, majd azt is elmondja, hogy hanem mi: halál, pusztulás, szenvedés. Brüsszel ezt akarja, de mi megvédünk titeket, fiatalok, ahogy a nemzetet is – nyögi ki utolsó erejével, hogy aztán az utolsó utáni nagy sóhajtás egy hajrá magyarokba torkolljon.

Egyébként azoknak, akik a kereszténydemokrata államtitkár szívből jövő pacifizmusára nem voltak elég fogékonyak, ajánlhatjuk a honvédelmi tárca honlapját, ahol 2023 tavaszán kompakt kis háborúsjáték-összefoglalót tettek közzé a ma már agráregyetemi kommunikációs munkatárs Snoj Péter tollából.