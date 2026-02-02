Törvénybe írják, hogy a magyar miniszterelnök csatlakozása Trump Béketanácsához egyezik a nemzeti érdekkel

„Az Amerikai Egyesült Államok elnöke felkérte Magyarország miniszterelnökét, hogy csatlakozzon a Béketanácshoz, amelynek célja jelenlegi háborús konfliktusok lezárása és újak kialakulásának megakadályozása, ami egyezik a magyar nemzeti érdekkel” – áll az indoklásában annak a törvénytervezetnek, amely bevezetné a Béketanács Alapokmányát a magyar jogrendszerbe.
A tervezet elismétli a kormány álláspontját, miszerint „az európai politikai vezetők hibás döntései miatt Európa újra egy nagy háború szélére sodródott”, Magyarországnak azonban „fenn kell tartani a békét és biztonságot”. A tervezetet a kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta, úgyhogy az észrevételeket február 9-éig lehet küldeni.
Donald Trump januárban alakította meg a Béketanácsot, amivel az ENSZ leváltását célozta meg és aminek ő lesz az örökös elnöke. A tanács alakulására mindössze 19-en mentek el, a meghívottak és a tagok között van egy rakás diktátor és autokrata, mint például Vlagyimir Putyin orosz vagy Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnökök, de helyet kaptak az törökök és az azeriek is.
Trump néhány vezetőt ki nem állhat, de innen mindenkit szeret. Lényegében teljhatalmat adtak neki az új testületben.
Putyint is várják a béketestületbe, a pápa, Kína, India és a legtöbb európai inkább kimarad.