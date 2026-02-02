Törvénybe írják, hogy a magyar miniszterelnök csatlakozása Trump Béketanácsához egyezik a nemzeti érdekkel

„Az Amerikai Egyesült Államok elnöke felkérte Magyarország miniszterelnökét, hogy csatlakozzon a Béketanácshoz, amelynek célja jelenlegi háborús konfliktusok lezárása és újak kialakulásának megakadályozása, ami egyezik a magyar nemzeti érdekkel” – áll az indoklásában annak a törvénytervezetnek, amely bevezetné a Béketanács Alapokmányát a magyar jogrendszerbe.

A tervezet elismétli a kormány álláspontját, miszerint „az európai politikai vezetők hibás döntései miatt Európa újra egy nagy háború szélére sodródott”, Magyarországnak azonban „fenn kell tartani a békét és biztonságot”. A tervezetet a kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta, úgyhogy az észrevételeket február 9-éig lehet küldeni.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Donald Trump januárban alakította meg a Béketanácsot, amivel az ENSZ leváltását célozta meg és aminek ő lesz az örökös elnöke. A tanács alakulására mindössze 19-en mentek el, a meghívottak és a tagok között van egy rakás diktátor és autokrata, mint például Vlagyimir Putyin orosz vagy Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnökök, de helyet kaptak az törökök és az azeriek is.