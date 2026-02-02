Trump tovább bizonygatja, hogy nem volt baráti viszonya Jeffrey Epsteinnel

Továbbra is az Epstein-akták nyilvánosságra hozatala foglalkoztatja a fél világot, miután pénteken az amerikai Igazságügyi Minisztérium nyilvánosságra hozta az ügy eddigi legnagyobb iratcsomagját, ami hárommillió oldalnyi dokumentumot, valamint több ezer videót és képet tartalmaz.

Bár rengeteg bizonyíték van az ellenkezőjére, Donald Trump továbbra is azt bizonygatja a Truth Social oldalán, hogy ő bizony nem volt jóban Jeffrey Epsteinnel:

„Nemhogy nem voltam baráti kapcsolatban Jeffrey Epsteinnel, de az igazságügyi minisztérium által most nyilvánosságra hozott információk szerint Epstein és egy Michael Wolff nevű, ALJAS hazug »szerző« összeesküdtek azért, hogy ártsanak nekem és/vagy az elnökségemnek. Ennyit a Radikális Baloldal mindenáron dédelgetett reményeiről – akik közül néhányat be is fogok perelni. Továbbá, ellentétben sokakkal, akik csak »beszélni« szeretnek, én soha nem jártam az Epsteinnel fertőzött szigeten, míg szinte az összes ezek közül a Korrupt Demokraták közül – és a támogatóik is – igen.”

A posztban említett Michael Wolff egyébként író, újságíró, ő írta azt a könyvet az elnökről, amit Trump be akart tiltani, mert a saját miniszterei és családtagjai ecsetelik benne, mekkora kártékony idióta.

Ez a dátum nélküli fénykép Jeffrey Epstein személyes gyűjteményéből származik, amit 2025. december 12-én hoztak nyilvánosságra.

A Times összesítése szerint egyébként több mint 5300 dokumentumban, összesen mintegy 38 ezer alkalommal jelenik meg Trumpra, az elnök feleségére, a Mar-a-Lago klubra vagy más kapcsolódó elemekre való utalás. Ezek túlnyomó többsége azonban nem közvetlen bizonyíték, hanem sajtócikkek, nyilvános anyagok és belső feljegyzések, amik Epstein e-mailjei közé kerültek. A fájlok nem tartalmaznak közvetlen levelezést vagy egyértelmű együttműködésre utaló dokumentumot Trump és Epstein között, különösen abból az időszakból, amikor személyes kapcsolatban álltak.

Lettországban mindeközben nyomozást indított a rendőrség az Epstein-aktákkal kapcsolatban, miután a balti ország a nemrég nyilvánosságra hozott dokumentumokban fiatal nők és kiskorú lányok lehetséges toborzási helyeként merült fel – írja az MTI a lett közszolgálati rádióra hivatkozva. Lettországot a dokumentumokban különböző összefüggésben több mint ötszázszor említik, a fővárost, Rigát pedig 800-nál is többször. A nyilvánosságra hozott iratok a lett sajtó szerint több lett modell, illetve modellügynökség nevét tartalmazza, valamint Epstein személyes levelezését fiatal lett lányokkal. A közzétett aktákban fiatal lett nők útlevelei mellett Rigába, illetve Rigából az Egyesült Államokba szóló repülőjegyek, valamint rigai hotelekbe szóló szállásfoglalások is voltak.