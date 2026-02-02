Újabb mianmari maffiacsalád tagjait végezték ki Kínában, a netes csalásokkal foglalkozó bűnbanda minimum hat ember haláláért felelt

Többek között csalás, emberölés és testi sértés bűnszervezetben elkövetett bűncselekményei miatt még tavaly novemberben ítélték el a mianmari Bai maffiacsalád 21 tagját, közülük öt ember kapott halálbüntetést. Az ötből négyet most kivégeztek; az ötödik, a klán főnöke, Bai Szuo-cseng (Bai Suocheng) az elítélése után betegségben halt meg.

A Bai család tagjai az ítélethirdetést hallgatják novemberben

A Bai család az egyike volt azoknak a hírhedt dinasztiáknak, amelyek csalásokkal és netes átverésekkel (scameléssel) foglalkozó központokat működtettek Mianmarban. A kínai hatóságok szerint a saját milíciáját irányító Bai család összesen 41 épületben folytatott kibercsalási tevékenységet és működtetett kaszinókat. A saját milíciát foglalkoztató bűnszervezet által használt házakban mindennaposak voltak a verések és a kínzások. A bíróság szerint a Bai család bűntettei hat kínai állampolgár halálához, egy ember öngyilkosságához, valamint számos ember megsebesüléséhez vezettek.

A Bai család a 2000-es évek elején került hatalomra a kínai határ közelében lévő mianmari Laukkaing (más néven Laukkai) városban, a Ming és számos más maffiacsaláddal egy időben. A városban kaszinókat, piros lámpás negyedeket működtettek és kibercsalási műveleteket folytattak. A klánok közül a Bai volt az első számú, mondta Bai Szuo-cseng fia, miután őrizetbe vették. A múlt héten a Ming család 11 tagját is kivégezték.

A családok birodalma 2023-ban omlott össze, amikor Peking megelégelte a mianmari hadsereg tétlenségét a csalásokkal kapcsolatban, és hallgatólagosan támogatta az etnikai felkelők offenzíváját a térségben, ami fordulópontot jelentett Mianmar polgárháborújában. Valamint azt, hogy felszámolták a csalásokkal foglalkozó maffiákat. Ezekkel a kivégzésekkel Peking, úgy tűnik, elrettentő üzenetet küld a leendő csalóknak, írja a BBC.