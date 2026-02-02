Ukrán bányászokat szállító buszt ért orosz dróntalálat, legalább 12-en meghaltak

„Ki nem provokált terrortámadás” – így ír a Kyiv Independent arról a vasárnapi dróntámadásról, amelyet Oroszország egy civil bányászokat szállító ukrán busz ellen intézett. Az egymás után becsapódó két drón legalább 12 ember halálát okozta, a támadásban további 16 személy sebesült meg. Tizennégy sérültet kórházba szállítottak, hét ember állapota kritikus.

A buszok az orosz drónok becsapódása után Fotó: Kyiv Independent

A drónok vasárnap támadtak a buszra a Dnyipropetrovszk megyében lévő Pavlohrad közelében. A bányászok az ország legnagyobb magántulajdonú energiacége, a DTEK alkalmazottai voltak. A vállalat szerint a bányáik ellen egy széles körű, általános orosz támadás zajlik.

A buszt Shahed típusú iráni drónokkal támadták meg. Amikor az első drón a busz közelében lévő területre csapódott, a sofőr elvesztette az uralmát a busz felett, és egy kerítésnek csapódott. „A sérültek elkezdték leszállni a buszról, és segítették egymást. Ekkor a második Shahed drón kezelője embereket látott, és közvetlenül a civilekre irányította a drónt” – mondta Szerhij Beszkresznov, Mihajlo Fjodorov védelmi miniszter tanácsadója, aki szerint „az orosz területről érkező operátorok 100 százalékban látták és felismerték, hogy civil és nem katonai célpontról van szó, majd tudatosan döntöttek a támadás mellett”.

Andrij Szibiha külügyminiszter is arról beszélt, elítélve a támadást, hogy a busz „nem katonai célpont”, és hogy a bányászok „csak keményen dolgozó férfiak, akik a műszakjuk után visszatérnek családjukhoz”.