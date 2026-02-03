A 21 Kutatóközpont szerint még mindig jelentős a Tisza előnye a Fidesz előtt

A teljes népesség körében 7, a pártot választani tudók között 10, a biztosan részt vevő pártválasztóknál 16 százalékpont a Tisza Párt előnye a Fidesz előtt a 21 Kutatóközpont friss felmérése szerint – írja a 24.hu.

A január 28. és február 2. között végzett felmérés szerint a Tisza 35, a Fidesz 28 százalékon áll a teljes népességben. A decemberi 8 százalékhoz képest minimálisan mérséklődött a különbség. A pártnélküliek 4 százalékponttal lettek kevesebben, a két nagy párt valószínűleg meg tudott szólítani valamennyit közülük, így mindketten erősödtek az utóbbi hónapokhoz képest, a Tisza esetében a 35 százalék a legmagasabb mért érték – valójában azonban ezek a növekmények is a hibahatáron belüliek.

A pártot választani tudók közötti 48-38-as arány nem változott sokat a decemberi 49-38-as arányhoz képest. A részvételüket biztosra mondók körében a decemberi 17 helyett január végén 16 százalékpont volt a Tisza előnye. Az sem új, hogy Tisza szavazói nagyobb arányban állítják, hogy biztosan részt vennének egy most vasárnapi szavazáson, ezért nagyobb Magyar Péter pártjának előnye ezen a bázison.

A grafikonunk sárga, cím alatti menüsorában kattintgatva lehet váltogatni a teljes népesség, a pártot választók és a biztos szavazó pártválasztók adatai között, visszamenőlegesen 2024 nyaráig.

Az intézet legújabb mérései szerint a 21 Kutatóközpont mandátumkalkulátorának feltételezései mellett magabiztos Tisza-győzelmet jelentenének egy most vasárnapi választáson, a decemberihez képest valamivel kisebb előnnyel. A Tisza nagyjából 116, a Fidesz (a nemzetiségi képviselővel együtt) 75, a Mi Hazánk pedig 8 mandátumra számíthatna a kalkulátor becslése szerint, de ezek a számok nagyságrendet jelölnek, nem pedig precíz mérési eredményt.