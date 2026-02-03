Az ukrán külügyminiszter szerint a FIFA elnöke erkölcsi degenerált

Miután Gianni Infantino, a FIFA elnöke azt nyilatkozta, hogy a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségnek fel kellene oldania az oroszok kizárását, mert a kizárás csak még több frusztrációt és gyűlöletet eredményezett, Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X-en így reagált rá:
„679 ukrán lány és fiú soha nem focizhat többé – Oroszország megölte őket.
És a gyilkolás folytatódik, miközben erkölcsi degeneráltak a tilalmak feloldását javasolják, annak ellenére, hogy Oroszország nem vetett véget a háborúnak.
A jövő nemzedékei ezt olyan szégyenként fogják számon tartani, amely az 1936-os berlini olimpiához lesz hasonlítható.”
Friss hír, hogy Olekszandra Olijnikova ukrán teniszező, miután legyőzte a magyar Bondár Annát, nem volt hajlandó kezet fogni, mert Bondár 2022 decemberében részt vett egy orosz tornán, amit a Gazprom, az orosz katonai gépezet egyik legfontosabb pénzügyi pillére finanszírozott. Olekszandra Olijnikova úgy fogalmazott:
„2022 decemberében elutazni egy oroszországi tornára, és elfogadni a fizetséget a Gazprom forrásaiból, erkölcsi szempontból ugyanaz, mint 1941-ben elutazni egy tornára a náci Németországba, és jutalmul elfogadni az auschwitzi és treblinkai haláltáborokban meggyilkolt zsidók ékszereit. Ugyanaz a gonosz – csak 80 évvel később.”
Gianni Infantino szerint a kizárás csak még több frusztrációt és gyűlöletet eredményezett.
És fotózkodni sem volt hajlandó vele, mert a magyar teniszező korábban részt vett egy orosz tornán, amit a Gazprom, az orosz katonai gépezet egyik legfontosabb pénzügyi pillére finanszírozott.