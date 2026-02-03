Bajban a Borháló: nem tudja maradéktalanul rendezni a tartozásokat

Több tucat borász kapott értesítést, hogy az országos üzlethálózattal rendelkező Borháló nem tudja kifizetni őket maradéktalanul, mert a Vinotrend Kft. vagyona nem elég a tartozásokra – írja a 24.

A lap szerint a Borháló franchise-hálózatnak beszállító cégek félelme, hogy az Ital Magyarország Kft.-hez hasonló helyzetben találhatják magukat: az a cég 5–7 milliárd forintos éves forgalommal az egyik legnagyobb italforgalmazó volt, de váratlanul csődbe ment, maga alá temetve több tucat borász több 100 millió forintnyi követelését. Akkor a kormány stratégiailag kiemeltté nyilvánította a cég csőd-, majd felszámolási eljárását.

Csendélet egy barcelonai borboltban 2024. március 27-én Fotó: ALBERT LLOP/NurPhoto via AFP

A Borháló legtöbb boltja a fővárosban van, de Mosonmagyaróvártól Békéscsabáig több vidéki városra kiterjed a franchise-hálózat. Több tucat borász szállít be többek között a Gere, Bock, Tiffán, Borbély, Dereszla borokat.