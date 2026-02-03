Clintonék beleegyeztek, hogy tanúskodjanak az Epstein-ügyben

Bill Clinton volt amerikai elnök és felesége, Hillary Clinton, volt külügyminiszter beleegyeztek, hogy tanúskodjanak Jeffrey Epstein ügyében. A BBC szerint ezt napokkal azelőtt sikerült közölnük, hogy szavaztak volna arról, hogy Clintonékat büntetőjogi felelősségre vonják-e amiatt, mert hónapokig tartó patthelyzet után megtagadták a vallomástételt a Képviselőház vizsgálóbizottsága előtt.

A republikánusok által vezetett bizottság még 2025 augusztusában idézte be a volt elnököt és first ladyt, miután a bizottság elnöke, James R. Comer bejelentette, hogy a testület felülvizsgálja a kormány Jeffrey Epsteinnel kapcsolatos eljárását. Clinton Epsteinnel való kapcsolatának kivizsgálását maga Trump is szorgalmazta.

Bill Clinton ismerte Epsteint, de tagadta, hogy tudott volna szexuális bűncselekményeiről. A volt elnök azt állítja, húsz évvel ezelőtt megszakította vele a kapcsolatot.

Hogy mikor kell tanúskodniuk, még nem tudni, de Gerald Ford 1983-as vallomása óta ez lesz az első alkalom, hogy egy volt amerikai elnök tanúskodik egy kongresszusi bizottság előtt.

Az amerikai képviselőház 2025 novemberében fogadta el azt a törvényt, ami alapján nyilvánosságra hozhatóvá váltak azok az iratok, amelyeket a szexuális visszaélések tömkelegével vádolt Epstein elleni perhez gyűjtöttek össze. Bill Clinton több fotón is együtt látható Epsteinnel, illetve a dokumentumokban is szerepel a neve.

A Clinton-kormány még az Epstein-nyomozás előtt volt hatalmon, de a házaspár kritikusai már régóta pedzegetik kapcsolatukat Epsteinnel. Szóvivőjük korábban elismerte, hogy Bill Clinton 2002-ben és 2003-ban négy alkalommal utazott Epstein magánrepülőgépén a stábjával, és 2002-ben New Yorkban találkozott Epsteinnel.