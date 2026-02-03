Döntött a Kúria: börtönben marad Gyárfás Tamás

Elutasította a Kúria Gyárfás Tamás Fenyő-gyilkosság ügyében benyújtott felülvizsgálati indítványát – írja a Magyar Nemzet. Gyárfás Tamást tavaly tavasszal hét év börtönbüntetésre ítélte jogerősen a Fővárosi Ítélőtábla. Az úszószövetség volt elnöke egy hónappal később vonult börtönbe, azóta Kecskeméten raboskodik. Gyárfás nem nyugodott bele a jogerős ítéletbe, ezért fordult a Kúriához, ami a lap szerint tárgyaláson kívüli tanácsülésen elutasította az indítványt, lényegében az ügyészségnek igazat adva.

Gyárfás Tamás a Nemzeti Nyomozó Iroda VI. kerületi épületében 2018. április 19-én. Aznap a Fővárosi Főügyészség a házi őrizet elrendelését indítványozta a Fenyő János médiavállalkozó meggyilkolásának ügyében gyanúsítottként kihallgatott Gyárfás ellen, aki így hazamehetett. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Az 1990-es évek és a magyar gazdasági-politikai elit leglátványosabb leszámolási ügyében Fenyő Jánost 1998 elején saját autójában lőtték le a Margit körút és a Margit utca sarkán. Fenyő számos, akkoriban jól menő, ismert újságot felvásárolt gyereklapoktól a tinimagazinokon át hírlapokig, médiabirodalma a meggyilkolásának évében 15-17 milliárd forintot érhetett. Az ügyészség szerint a merényletet Gyárfás felbujtására és az Aranykéz utcai robbantásért is elítélt Portik megbízására követte el Jozef Roháč szlovák bérgyilkos, akit 2017-ben életfogytiglanra ítéltek. Gyárfás és Portik perét 2019-ben egyesítették.