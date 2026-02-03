Európa életben maradása és a nagy zabálás

reggel 4
Esős, jó reggelt! Újra itt a 444 napindító hírlevele – és nem az egyetlen –, benne a hétvége fontosabb anyagaival.

EPSTEIN-AKTÁK

Az új dokumentumok bizonyítják: olyan vezető üzleti és politikai szereplők is közeledtek Jeffrey Epsteinhez, akik korábban ezt tagadták. A 3 millió oldalnyi Epstein-akta nyilvánosságra hozásával az amerikai igazságügyi minisztérium lezártnak tekinti az ügyet, a demokraták viszont azt állítják, még mindig vannak olyan iratok, amiket a Trump-adminisztráció nem adott ki. Az áldozatok szerint a dokumentumok ismét a befolyásos szereplőket védik, miközben őket újabb sérelmeknek teszik ki.

Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

BELFÖLD

Fideszes influenszerek elkezdték tömegével gyártani a videókat, amiken az üzeneteiket evés közben mondják a kamerába.

Fotó: Szánthó Miklós/Facebook

Ötven éve hazudnak metrót Újpalotának, ehhez képest még a hármas metró vagy a csepeli hév minimális és nagyon indokolt meghosszabbítására sem futotta.

  • Rövid időn belül újból felszólalt az Országos Bírói Tanács: alkotmánysértő megkérdőjelezni a bíróság függetlenségét.
  • Soltész Miklós államtitkár kipróbálta a Counter Strike-ot, és úgy érezte, szólnia kell a nemzet ifjúságához.
  • Elbontották Matolcsy Ádám engedély nélkül épített „nyugdíjasházát” a csalapusztai Kégl-kastélynál.
  • Törvénybe írják, hogy a magyar miniszterelnök csatlakozása Trump Béketanácsához egyezik a nemzeti érdekkel.
  • Kutatók perlik az X-et, hogy hozzáférjenek a magyar választással kapcsolatos adatokhoz.
  • Hiányolja a teológiai párbeszédet a Református Egyház, kiléphet az egyházak világközösségből.

KÜLFÖLD

Itt van Európa válasza a Carney-beszédre, Mario Draghi arról beszélt, hogyan maradhat politikai értelemben életben Európa az új világrendben: a többsebességes Európaként is értelmezhető pragmatikus föderalizmus lényege az önkéntesség – aki kimarad, lemarad.

Mario Draghi és Severine Vermeire, a KU Leuven rektora
Fotó: ELIAS ROM/Belga via AFP

Oroszország újraindította az ukrán energiainfrastruktúra elleni támadásokat. A terület fontos, de az emberek fontosabbak – mondja Zelenszkij fontos szövetségese, a mikolajivi kormányzó, Vitalij Kim.

Lengyel-magyar két jó barát, de az orosz propagandát kicsit máshogy fogyasztják a Kárpátok ölén, mint a Visztula két partján, ahol kormányzati egyetértés híján Moszkva a neten hangosítja fel a szélsőséges véleményeket, és rúgja fel a demokrácia tartóoszlopait – köztük az emberek tényekbe vetett hitét.

  • Az Európai Néppárt nagyon aggódik Trump NATO-politikája miatt.
  • Az USA 18 százalékra csökkenti az Indiára kivetett vámokat, cserébe India leállítja az orosz olaj vásárlását.
  • Húszezren hagynák el Gázát, de csak napi ötven embert enged át Izrael a rafahi határátkelőn.
  • A svájci fiatalok egyharmada erőszakos a szüleivel.

KULTÚRA

A FIFA elnöke szerint a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségnek fel kellene oldania az oroszok kizárását.

Gianni Infantino és Vlagyimir Putyin a 2018-as foci-vb döntőjén, Moszkvában.
Fotó: Sebnem Coskun/Anadolu via AFP
  • Letartóztatták az Oscar-díjra jelölt iráni film, a Csak egy baleset forgatókönyvíróját Teheránban.
  • És kijött az ingyenes Borízű hang is.
