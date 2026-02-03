Kazahsztán koholt vádakkal Oroszországba deportált egy informatikust, akit ott őrizetbe vettek hazaárulásért

A kazah hatóságok kiutasítottak Oroszországba egy informatikai szakembert, akit ott azonnal őrizetbe vettek, és hazaárulással vádoltak meg az Ukrajnába irányuló, állítólagos pénzátutalások miatt – közölte a Pervij Otdel orosz emberi jogi csoport.

A 25 éves Alekszandr Kacskurkin ukrán állampolgár, aki a Krímben nőtt fel, és akire „rákényszerítették” az orosz állampolgárságot, miután Moszkva 2014-ben annektálta a félszigetet – közölte a Pervij Otdel.

Az elmúlt években politikai okokból Almatiban élt, és DevOps mérnökként dolgozott, többek között az USA-ban bejegyzett OpenAI vállalattal kötött szerződések keretében.

Koholt vádak villámgyorsan

A Pervij Otdel szerint az almati rendőrség január 28-án két szabálysértési jegyzőkönyvet állított ki Kacskurkin ellen: az egyik szerint nem a kijelölt helyen kelt át az úton, a másik szerint beltérben vízipipázott.

A szervezet állítása szerint ezek a vádak koholtak voltak, de a rendőrség erre hivatkozva kezdeményezte a férfi kiutasítását Kazahsztánból, „az ország törvényeinek és szuverenitásának semmibevétele” miatt.

A csoport közlése szerint a teljes eljárás – a jegyzőkönyvek felvételétől a bírósági döntésen át a deportálásig – mindössze néhány órát vett igénybe, szemben a hasonló ügyekben megszokott többhetes folyamattal.

Miután Oroszországba szállították, Kacskurkint már a repülőgépen őrizetbe vették, majd a moszkvai Baszmannij kerületi bíróság előzetes letartóztatásba helyezte hazaárulás vádjával, amiért állítólag pénzt utalt át Ukrajnába.

A vádpont 12-től 20 évig terjedő szabadságvesztéssel, illetve életfogytiglani börtönbüntetéssel is járhat.

A kazah szervezetek az oroszokat szolgálják

Jevgenyij Szmirnov, a Pervij Otdel ügyvédje szerint az ügy azt mutatja, hogy a kazah bűnüldöző szerveket az orosz biztonsági szolgálatok büntetőeljárásainak elősegítésére használják, és arra figyelmeztetett, hogy Kazahsztán „már az ukrán állampolgárok számára sem biztonságos”.

Kaszim-Zsomart Kemeluli Tokajev kazah elnök és Vlagyimir Putyin oroszt elnök a Kremlben 2022. november 28-án. Fotó: Mihail Klimentyev/AFP

A Pervij Otdel becslése szerint az Oroszországban 2025-ben indított összes hazaárulási, kémkedési és kapcsolódó ügy kb. 10 százaléka köthető Ukrajnába irányuló pénzügyi tranzakciókhoz. (The Moscow Times)