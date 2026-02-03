Kémet fogtak a lengyel védelmi minisztériumban

Kedden őrizetbe vették a lengyel védelmi minisztérium egyik „középszintű beosztású” alkalmazottját, mert a gyanú szerint külföldi hírszerző szolgálatoknak dolgozott. Nem hivatalos értesülések szerint az orosz és fehérorosz hírszerzéssel működött együtt. Ez a két ország az elmúlt években aktívan vett részt a Lengyelország elleni „hibrid hadviselésben”, ami kémkedést, szabotázst, kibertámadásokat és dezinformációs műveleteket foglal magába.

A 60 éves férfi, aki az 1990-es évek óta különböző pozíciókban dolgozott a minisztériumban, már hónapok óta megfigyelés alatt állhatott. A férfit azután vették őrizetbe, hogy aznap megérkezett a munkahelyére, majd azonnal kihallgatásra vitték. Az ügyet a Katonai Elhárítási Szolgálat vizsgálja.

Egy másik ügyben kedden Zamosc városának kerületi bírósága első fokon három és fél év szabadságvesztésre ítélte egy helyi férfit, aki az ítélet szerint a férfi 2022 végén és 2023 elején kapcsolatot próbált felvenni az orosz hírszerzéssel. A lengyel belbiztonsági ügynökség (ABW) szerint a férfi a többek között a kelet-lengyelországi Rzeszów-Jasionka repülőtérről akart információkat továbbítani, ami „elősegíthette volna egy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elleni merénylet megtervezését”.

Arra is kész lett volna, hogy a korábbi orosz Wagner csoporthoz, valamint az orosz fegyveres erők főparancsnoksága hírszerzési főigazgatóságának katonai alakulatához csatlakozzon. A tavaly májusban ismertetett vádirat szerint Pawel K. ez ügyben kapcsolatba lépett az ukrajnai háborúban harcoló orosz állampolgárokkal.

Az elítélt ellen az ukrán fél kezdeményezésére indítottak nyomozást, a neki felrótt bűncselekményért nyolc évig terjedő szabadságvesztés volt kiszabható. (Notes of Poland/MTI)

