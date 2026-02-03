Magyar Péter: Feljelentem Erős Gábor fideszes képviselőjelölt és Sztojka Attila emberét, aki lefejezéssel fenyegetett

bűnügy
Magyar Péter sajtótájékoztatója 2026. január 5-én.
Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

„Erős Gábor fideszes képviselőjelölt, bajóti embere, Kovács János már lefejezne…Ide vezet Orbán Viktorék totális gyűlöletkampánya” – írta délelőtt Magyar Péter, közölve is azt a videót, amit „a Fidesz helyi erős embere, a fideszes CIKöSZ nemzetiségi képviselője” vasárnap osztott meg, majd később törölt. Most Magyar Péter újabb poszttal jelentkezett:

„A mai napon feljelentem Erős Gábor fideszes képviselőjelölt és Sztojka Attila emberét, aki lefejezéssel fenyegetett. A szintén megfenyegetett civilek is így tesznek.”

Magyar Péter délelőtt azt írta, úgy tudja, a videón szereplő Kovács „most épp Sztojka Attila roma kapcsolatokért felelős államtitkárral és Erős Gábor fideszes jelölttel tárgyal”. Bajót a Komárom-Esztergom megyei 2. számú egyéni választókerületben van. A Tisza jelöltje ebben a körzetben Radnai Márk, a párt alelnöke, akit Magyar Péter szerint szintén megfenyegettek. A Fidesz azt az Erős Gábort indítja, aki 2022-ben 49,96 százalékkal szerzett mandátumot.

