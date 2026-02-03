Magyar Péter: Lefejezéssel fenyeget az esztergomi fideszes jelölt egy embere

„Erős Gábor fideszes képviselőjelölt, bajóti embere, Kovács János már lefejezne…Ide vezet Orbán Viktorék totális gyűlöletkampánya” – írja bejegyzésében Magyar Péter, aki közzétette azt a videót, amit „a Fidesz helyi erős embere, a fideszes CIKöSZ nemzetiségi képviselője” vasárnap osztott meg, majd később törölt.

„Nem csak engem fenyegetetett kivégzéssel, hanem azokat a helyi civileket is megfenyegette, akik a múlt héten végigvezették a településen Radnai Márkot, a TISZA alelnökét és jelöltjét” – tette hozzá Magyar Péter, aki úgy tudja, a videón szereplő Kovács „most épp Sztojka Attila roma kapcsolatokért felelős államtitkárral és Erős Gábor fideszes jelölttel tárgyal”.