Melinda Gates szerint volt férjének válaszolnia kell azokra a kérdésekre, amiket az Epstein-akták felvetnek

„Számomra tehát személyesen mindig nehéz, amikor ezek a részletek előkerülnek, mert nagyon-nagyon fájdalmas időszakok emlékeit hozzák vissza a házasságomból” - reagált Melinda French Gates arra, hogy újabb súlyos részletek derültek ki volt férjének, Bill Gatesnek az ügyeiről az Epstein-aktákból.

Bill Gates és Melinda Gates (2018) Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

Jeffrey Epstein pénteken nyilvánosságra hozott anyagai ugyanis arra utalnak, hogy Bill Gates házasságon kívüli szexuális kapcsolatokat folytatott. Ezek olyan e-mailek voltak, amiket 2013-ban Epstein saját magának küldött el, azt nem tudni, Gates megkapta-e őket. Az egyikben azt állította, segített Gatesnek gyógyszert szerezni „az orosz lányokkal folytatott szex következményeinek kezelésére”, amely szert aztán titokban a feleségének is beadott volna. Egy másikban Epstein arra panaszkodott, hogy Gates a hat év alatt kialakult „barátságukat figyelmen kívül hagyta és eldobta”. Azzal vádolta Gateset, hogy saját hírnevének megóvása érdekében hagyta cserben őt.

Epstein nem sokkal azután írta meg a Gatesről szóló üzeneteket, hogy meghiúsult a kísérlete egy, a Gates Alapítvány és a JPMorgan Chase közötti együttműködés közvetítésére, így ezzel elesett attól a jelentős bevételtől, amiben reménykedett. Gates szóvivője szerin „ezek az állítások egy bizonyítottan megbízhatatlan, elégedetlen hazudozótól teljes mértékben abszurdak és maradéktalanul hamisak. Ezek a dokumentumok egyedül Epstein frusztrációját bizonyítják amiatt, hogy nem volt folyamatos kapcsolata Gates-szel, valamint azt, milyen messzire volt hajlandó elmenni annak érdekében, hogy csapdába csalja és befeketítse őt”.

Bill volt felesége, Melinda French Gates nemrég az NPR Wild Card című podcastjában azt mondta: „Most társadalmi szinten is egyfajta szembenézés zajlik. Egyetlen lánynak sem lett volna szabad olyan helyzetbe kerülnie, amibe Epstein és a körülötte lévő emberek sodorták őket. Ez szívszorító. Emlékszem, én is annyi idős voltam, mint ezek a lányok, és emlékszem arra is, amikor a lányaim voltak ilyen korúak. Számomra személyesen mindig nehéz, amikor ezek a részletek előkerülnek, mert nagyon-nagyon fájdalmas időszakok emlékeit hozzák vissza a házasságomból. De már továbbléptem ezen.”

Rettentően örülök, hogy már távol vagyok attól az egész mocsoktól

Bill Gates és Melinda French Gates 2021-ben jelentették be, hogy 27 év után elválnak. Arra hivatkozva nyújtották be a válási papírokat, hogy a továbbiakban nem tudnak párként együttműködni, és a lehetséges okok körüli találgatásoknál már akkor is gyakran előkerült Epstein neve. Melinda Gates azután kezdett válóperes ügyvédet keresni, hogy a New York Times arról írt, férje nemcsak Epstein magánrepülőjével utazott, de többször részt vett „késő esti összejöveteleken” is. Könyvében Melinda Gates arról is írt, hogy 2019–2020-ra egyre súlyosabb feszültségek halmozódtak fel a Bill-lel való kapcsolatában, és rémálmok gyötörték. Utalt Bill hűtlenségére és az Epsteinnel való kapcsolatára is.

Most Melinda French Gates az NPR-nek azt mondta, hogy „bármilyen megválaszolatlan kérdés maradt is, amelyekről még csak el sem tudom képzelni, mennyi mindent nem tudok, azok azokhoz az emberekhez tartoznak, köztük a volt férjemhez. Nekik kell ezekre válaszolniuk, nem nekem. És rettentően örülök, hogy már távol vagyok attól az egész mocsoktól.” Azt mondta, hogy amikor a volt férjéről szóló híreket olvassa, „hihetetlen szomorúságot” érez.