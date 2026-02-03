Miért volt Jeffrey Epstein hisztérikusan rácsavarodva egy lakásra Budapesten?

bűnügy
„Benne vagyok egy megbeszélésben, itt az e-mail címem, írjatok le mindent. Össze kell raknunk, hogy mit válaszolunk. De egyébként minden oké" - ezt mondta nekünk az a férfi, aki a Király utca 70. szám alatti lakásban nyitott ajtót hétfő délelőtt. Ugyan még el sem hangzott, mit szeretnénk, de ez három nappal az újabb adag Epstein-akták közzététele után nem lehetett nagy rejtély.

Az amerikai igazságügyi minisztérium péntek este újabb, mintegy hárommillió oldalnyi dokumentumot hozott nyilvánosságra Jeffrey Epstein, a szexuális visszaélések miatt elítélt, majd 2019-ben a börtönben állítólag öngyilkosságot elkövető pénzember ügyeiről. Az iratanyag többek között kétezer videót, 180 ezer képet és Epstein magánlevelezését tartalmazza. Mivel a dokumentumok kulcsszavak alapján is kereshetők, gyorsan előkerültek az ügy magyar vonatkozásai is: így például a fenti erzsébetvárosi cím, egy norvég producer-vállalkozó, Haakon Gundersen nevével összefüggésben.

3. emelet.
Fotó: Német Szilvi

Hétfő reggel a Király utcai címen nem Gundersent, hanem valószínűleg az egyik magyar kollégáját értük el, méghozzá a norvég férfi tulajdonában lévő Alphaville Virtual Studios Kft. irodájában.

bűnügy Melegvízek országa Szilícium-völgy jeffrey epstein Alphaville Productions Ltd Alphaville Virtual Studios Kft Király utca 70 Alphaville Real Estate Kft Haakon Gundersen
