Milliárdos szerződéseket kötött NER-közeli cégekkel Schmidt Mária alapítványa

Wellnessre, villákra és kommunikációra mentek a közpénzmilliárdok Schmidt Mária alapítványánál – írja közleményében az MSZP. A párt frakcióvezetője, Tóth Bertalan pert nyert az alapítvánnyal szemben, így azt a bíróság kötelezte az adatok kiadására. A kiperelt dokumentumok a 2021 és 2025 közötti időszak szerződéseit tartalmazzák: a pénzek legnagyobb része kommunikációs, rendezvényszervezési, média- és építőipari feladatokra ment el.

A legtöbb pénzt a Prekog Alfa Szolgáltató és Tanácsadó Kft. kapta, ami képzési és oktatásszervezési feladatokra szerződött a Schmidt Mária által vezetett Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvánnyal. A különböző szerződések összege összesen 1,8 milliárd forintot tesz ki. A cég ügyvezetője Tarcsa Zoltán, tulajdonosa Gasparek Ferenc, akik az elmúlt években jelentős, Fidesz-közeli megbízások révén váltak ismertté. Például azzal, hogy a NER-hez kapcsolódó tulajdonosok három-, négycsillagos wellnesshoteleiben tartottak pedagógus-továbbképzéseket.

A kulturális és rendezvényszervezési feladatokra a legtöbb pénzt a Hybrid Art Management Művészeti és Szolgáltató Kft. kapta. A cég országos és vidéki vándorkiállítások, emlékéves rendezvények, valamint ezek teljes körű lebonyolítására szerződött, a megbízások összértéke összesen 2,3 milliárd forint. A társaság tulajdonosai és vezetői Erdélyi János és Erdélyi Szabolcs, akik jelentős kormányzati projektekben is részt vettek, például a Nemzeti Összetartozás Éve alkalmából rendezett országos vándorkiállítás megvalósításában.

Az építőipari megbízásoknál szerepel a magát korábban Orbán Viktor kötélbarátjának Garancsi István cége, a Market Építő Zrt. is. A 2021 és 2025 közötti időszakban a Market kapta meg az alapítvány számára ingyenesen átadott két budai ingatlan felújítását, 2,2 milliárd forintért. Emellett rendszeresen részt vesznek az alapítvány által kezelt intézmények, köztük a Terror Háza Múzeum állagmegóvási és felújítási munkáiban is.

A kommunikációs és reklámfeladatoknál a Rogán-féle közbeszerzések állandó favoritjához, Balásy Gyulához tartozó New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. és a hozzá kapcsolódó Lounge Design Kft. jutott jelentős megbízásokhoz, megközelítőleg 1,2 milliárd forintnyi értékben.

Az MSZP közleménye emellett kiemeli, hogy a dokumentumokban „magánszemély” megjelöléssel több mint 800 millió forintnyi kifizetés szerepel. Ezek jellemzően havi rendszerességgel, hosszabb időn át futó kifizetések, amelyeknél a nyilvánosság számára nem derül ki, pontosan kik kapták a pénzt és milyen feladatokra.