Nem gyűjt adatokat a rendőrség a 112-es segélyhívón beérkező gyermekvédelmi bejelentésekről

A Népszava cikke szerint a rendőrség nem gyűjt adatokat a gyermekvédelmi bántalmazás megelőzése és kezelése érdekében tavaly bevezetett szolgáltatással kapcsolatban.

A kormány tavaly augusztusban jelentette be a „Tedd le a terhed!” program indulását. Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár akkor azt mondta, hogy a 112-es segélyhívószámon már gyermekvédelmi ügyben is lehet bejelentést tenni. A lépést azzal indokolta, hogy a gyermekvédelmi dolgozók több esetet is a sajtóban osztottak meg, pedig nem ott kellett volna.

Gyermekvédelmi tüntetés résztvevői Fotó: Bankó Gábor/444

Fél évvel a program indulása után a Népszava megkérdezte az Országos Rendőr-főkapitányságot és a Belügyminisztériumot, hogy hány telefonhívás volt gyermekvédelmi témában, kik és miben kértek segítséget, és hogyan, miben, hány érintettnek tudott segíteni a rendőrség az új funkciónak köszönhetően. A Belügyminisztérium nem válaszolt a lapnak, az ORFK pedig csak annyit írt, hogy „kérdésének megfeleltethető statisztikai adatgyűjtést nem végzünk”.

A hatóságok reakciójából arra lehet következtetni, hogy a program elindítása alapvetően kommunikációs célokat szolgálhatott. A gyermekvédelem helyzetére a Szőlő utcai javítóintézet botrányai óta kiemelt figyelem irányul.