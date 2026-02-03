Nem tartott ki a Trump által bejelentett Putyin-ígéret, az oroszok -24 fokban lőtték Kijevet

háború
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Az orosz hadsereg ballisztikus rakétákkal és drónokkal támadta hétfő éjjel Kijevet. Az ukrán fővárost először lőtték az oroszok azóta, hogy Donald Trump január 29-én bejelentette, hogy Vlagyimir Putyin megígérte neki, hogy egy hétig nem támadják Kijevet.

A mostani támadásban több kijevi lakóházat is eltaláltak, például egy 26 emeletes épületet. De találatot kapott egy kormányzati épület és egy benzinkút is. Az oroszok nemcsak Kijevet, hanem Harkivot, Szumit, Pavlorádot, Dnyiprót és Zaporizszsját is lőtték. Harkiv polgármestere azt mondta, hogy több mint 800 lakásban szünetel majd a fűtés, miután az energetikai létesítményeket is támadták az oroszok.

Kijevben az éjszaka -24 fok volt. Ez azért fontos részlet, mert Trump az ukrán fővárost sújtó rendkívüli hideg miatt kérte meg Putyint, hogy egy hétig ne támadja Kijevet. Bár az amerikai elnök akkor arról beszélt, hogy orosz kollégája beleegyezett a kérésbe, a mostani támadás bizonyítja, hogy vagy Trump nem mondott igazat, vagy Putyin nem tartotta a szavát.

Vlagyimir Putyin és Donald Trump Alaszkában, 2025. augusztus 15-én
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Kijevet az új év kezdete óta több nagy légicsapás is érte, amik több száz épületben okoztak áram- és fűtéskimaradást. Helyszíni riportunkban azt írtuk, az ukrán energetikai infrastruktúra ellen negyedik éve zajló orosz légi hadjárat idén kezdte elérni a célját, januárban hetekre nulla fok alá csökkent a hőmérséklet Ukrajna-szerte, a rendkívüli hideg több millió embert fenyeget. A polgármesteri hivatal szerint 600 ezer lakos hagyta el ideiglenesen a várost a januári áramválság miatt. (via Kyiv Independent)

orosz-ukrán háború háború kijev orosz-ukrán háború Donald Trump légicsapás ukrajna vlagyimir putyin
Kapcsolódó cikkek

Trump szerint megígérte neki Putyin, hogy a rendkívüli hideg miatt egy hétig nem támadja Kijevet

„Meg kell mondanom, nagyon korrekt volt” – állította Trump csütörtökön az orosz elnökről.

Benics Márk
külföld

„Élünk, nem érik el, amit akarnak” – helyszíni riport a fűtés és áram nélkül maradt Kijevből

Amikor farkasordító lett a hideg, Moszkva úgy döntött, kiterjedt légicsapásokkal megpróbálja a kijeviek életének legnyomorúságosabb telét előidézni. Éjjel –17 fok van, az áramhálózat szétzilálva, ilyen hidegben a lakások napok alatt teljesen kihűlnek.

Győri Boldizsár
külföld

Már hatszázezren menekültek el az áram, fűtés és víz nélkül maradt Kijevből

Vitalij Klicsko kijevi polgármester szerint Oroszország humanitárius katasztrófát akar előidézni az ukrán fővárosban.

Takács Lili
külföld