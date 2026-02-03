Sára Botond főispán újra bírósághoz fordul, hogy kikényszerítse a főpolgármester-helyettes választást

Sára Botond Pest megyei főispán ismét bírósághoz fordul, hogy kikényszerítse a budapesti főpolgármester-helyettes választást. Sára azt írta a Facebookon, hogy teljesítés kikényszerítése iránti eljárást kezdeményez a Fővárosi Törvényszék előtt. A bíróság az eljárás keretében még egyszer, utoljára felhívja Karácsony Gergely főpolgármestert és a közgyűlést, hogy tegyen eleget törvényi kötelezettségének, és a közgyűlés tagjai közül válassza meg a főpolgármester-helyettest.

Sára Botond Fotó: Kristóf Balázs/444

Budapestnek a 2024-es önkormányzati választás óta nincs főpolgármester-helyettese. Karácsony Gergely először Vitézy Dávidot és Kiss Ambrust javasolta a pozícióra, de a közgyűlési többség egyiküket sem támogatta. Sára Botond az ügyben bírósághoz fordult, a másodfokú ítélet pedig felszólította az önkormányzatot, hogy szüntesse meg a törvénytelen állapotot. Karácsony tavaly novemberben tett egy újabb próbát, és az MSZP-s Tüttő Katát javasolta a pozícióra. Őt sem támogatta azonban a közgyűlés. A főpolgármester azt mondta, legközelebb a 2026-os parlamenti választás után tesz kísérletet főpolgármester-helyettes jelölésére.

Amennyiben záros határidőn belül nem sikerül főpolgármester-helyetteset találni, a folyamat vége az lehet, hogy Sára Botond jelöl majd ki főpolgármester-helyettest. Az a Sára Botond, aki 2019-ben még Fidesz-jelölt volt, és fel is vette a fővárosi mandátumát, hogy aztán inkább visszaadja és a főispáni székbe üljön be.