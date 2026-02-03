Sehogy sem lehet elvenni a közmédia kedvét a szabálytalan kampányolástól

Hiába kapott már egyszer büntetést a közmédia a műsor közben villogó kormányzati hirdetések miatt, és hiába folytat most is eljárást a Médiatanács a társadalmi célú reklámokra vonatkozó szabályok megsértése miatt, az M1 Híradója közben ugyanúgy ott villog a bal felső sarokban a Nemzeti petíció logója, amivel a kormány újabb aláírásokat akar gyűjteni Brüsszel, Kijev és a szokásos kampányrémek ellen.

A közmédia kedd esti híradója
Fotó: M1 - Híradó

A közmédia a nyáron ugyanezzel a módszerrel reklámozta a kormány Voks2025 nevű kampányát is, ami miatt a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. később 1,5 millió forintos bírságot kapott a Médiatanácstól, mert a testület szerint megsértette a társadalmi célú reklámok közzétételére vonatkozó szabályokat. Az elmarasztalás ellenére decemberben a kormány Nemzeti Konzultációját is ugyanúgy reklámozták műsor közben, még az időjárás-jelentés és a sporthírek közben is ugyanúgy ment. Most ugyanez meg a petíciós kampánnyal.

A közmédia kedd esti híradója
Fotó: M1 - Híradó

A hvg.hu észlelése szerint a magyar női vízilabda-válogatott Európa-bajnoki mérkőzése alatt is ott villogott a petíciós logó.

propaganda közmédia nemzeti konzultáció kormány duna médiaszolgáltató nonprofit zrt. nemzeti petíció Médiatanács m1 voks2025 m1 híradó
