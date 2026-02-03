Sneakerek és kütyük helyett üres teás vagy édességes dobozt, használt zoknit vagy értéktelen szemüveget küldött egy csaló

Befejezték a nyomozást azzal a fiatal férfival szemben, aki az elmúlt hónapokban több embert is megkárosított különböző online adásvételi csoportokban elkövetett csalásokkal.

Az elkövető népszerű, márkás termékeket (sportcipőket és elektronikai eszközöket) hirdetett eladásra közösségi oldalakon. A bizalom elnyerése érdekében a vásárlókkal jellemzően csomagautomatás kézbesítésben állapodott meg, és több esetben utánvétes fizetési lehetőséget is biztosított.

De a csomagok átvételekor a sértettek nem a meghirdetett termékeket találták meg: a dobozokban többek között üres teás vagy édességes doboz, használt zokni, illetve értéktelen szemüveg volt. A kifizetés után az eladó a sértetteket azonnal letiltotta, és elérhetetlenné vált.

Hát nem ezt kapták Illusztráció: RTFKT

A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság nyomozói 17 sértettet azonosítottak az ország különböző területeiről. Az okozott kár közel félmillió forint, az egyes csalások 6000 és 60 000 forint közötti értékben történtek. A rendőrség a gyanúsítottat 17 rendbeli csalás miatt vonta felelősségre. (police.hu)