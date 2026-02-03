Strasbourgban megsemmisítették azt a magyar törvényt, ami alapján eddig konkrét gyanú és indoklás nélkül figyelhettek meg orvosokat és tanárokat

Nagy jelentőségű, orvosok, pedagógusok és gyermekvédelmi szakemberek tízezreit érintő döntést hozott az Emberi Jogok Európai Bírósága Strasbourgban, tudta meg a 444:
Szelényi Zoltán orvos és mások kereseteinek helyt adva kimondták, hogy az úgynevezett „megbízhatósági vizsgálat” a jelen formájában sérti az emberi jogok európai egyezményének 8. cikkét, ami a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jogot takarja.
Az ügyben eljáró Litresits András ügyvéd szerint a magyar törvényt alapvetően azért kaszálta el az EJEB, mert „a megbízhatósági vizsgálat lefolytatása során gyakorlatilag semmiféle, annak alkalmazását és az érintett védő garancia nem érvényesül, nincs szükség gyanúra, bárkit mindenféle előzmény nélkül megfigyelhetnek és velük szemben megfigyelési eszközöket alkalmazhatnak.”
Litresits a 444-nek azt mondta, hogy a strasbourgi döntés után a magyar kormánynak hatályon kívül kell helyeznie a kérdéses törvényi szakaszt.
Legálisan készíthetnek titkos hangfelvételeket bármelyik egészségügyi dolgozó vagy minisztériumi alkalmazott irodájában. Hiába a magukat korrupt ügyfélnek álcázó fedett nyomozók, irtó kevés rendőr, köztisztviselő, orvos, ápoló vagy gyermekvédelmis ugrik be. Viszont ez a gyakorlat illetve maga a lehetőség eléggé alkalmas a megfélemlítésre.