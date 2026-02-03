Tíz év után ismét Eb-döntős a női vízilabda-válogatott

A magyar női vízilabda-válogatott az aranyéremért játszhat csütörtökön a funchali Európa-bajnokságon, miután az elődöntőben ötméteresekkel 12–11-re legyőzte a görög csapatot.

Neszmély Boglárka kapus (j) és a Szilágyi Dorottya (k) a női vízilabda Eb elődöntőjében játszott Görögország–Magyarország meccsen a funchali Olimpiai Uszodakomplexumban 2026. február 3-án. Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

A mérkőzésen hatalmas taktikai csata zajlott a medencében. A világbajnok görögök egyszer sem vezettek, a tavaly vb-ezüstérmes magyarok pedig a vége előtt nem sokkal kétgólos előnyben voltak. A rendes játékidő végén mégis 8-8 volt az állás, így következtek az ötméteresek. Keszthelyi Rita kihagyta az elsőt, de a többi magyar pontosan célzott, a cserekapus Golopencza Szonja pedig védte az utolsó két görög lövést.

A magyarok 2016 után először jutottak Eb-n döntőbe. (A másik ágon a címvédő hollandok játszanak az olaszokkal.) (MTI)