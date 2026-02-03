18

Figyelem, felnőtt tartalom!

Ez a tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretnéd, hogy az ilyen tartalmakhoz erről a számítógépről kiskorú ne férhessen hozzá, használj szűrőprogramot!

Vádat emeltek 10 férfi ellen, akik megerőszakoltak egy 5 éves gyereket egy lille-i chemsex buliban

A francia ügyészség vádat emelt 10 férfi ellen, akiket azzal vádolnak, hogy egy chemsex buli közben megerőszakoltak egy 5 éves gyereket. A 29 és 50 év közötti férfiakat szexuális erőszakkal vádolják.

A nyomozás 2025. február 15-én indult, miután bejelentés érkezett a hatóságokhoz egy előző napon, Lille-ben tartott chemsex buliról. Az ügyészség közleménye szerint az ötéves gyereket a saját apja hozta kapcsolatba a férfiakkal, akik aztán megerőszakolták. Tudta nélkül vegyi anyagot adtak be az áldozatnak, hogy befolyásolják az ítélőképességét és a cselekedetei feletti kontrollt.

A lille-i ügyészség közölte, hogy a kínzással vagy barbársággal elkövetett nemi erőszak miatt életfogytiglani szabadságvesztést is ki lehet szabni.

Lille belvárosa
Fotó: THIERRY THOREL/NurPhoto

A chemsex olyan eseményeket - jellemzően magánlakásokon, néha fürdőkben vagy klubokban tartott bulikat - jelent, ahol a tipikusan meleg, férfi résztvevők gátlásoldó, eufóriát okozó és a szexuális vágyat növelő kábítószereket fogyasztanak, miközben órákon - vagy akár napokon - át szexelnek egymással. A jelenségről ebben a cikkben írtunk bővebben. (via Le Figaro)

