A Fidesznek életbevágó lenne nyerni Balmazújvárosban

Időközi választás lesz vasárnap az egyik balmazújvárosi választókerületben.

Ha nyer a Fidesz, akkor újra határozatképes lehet a képviselő-testület.

Az ellenzéki volt polgármester szerint, bár volt olyan Tisza-sziget, amelyik a jelöltjüket támogatja, ők nem tiszások, csak szimpatizánsok, mint mindenki, aki változást szeretne.

Egy akkora város, mint a 17 ezres Balmazújváros politikai csatározásai viszonylag ritkán kerülnek be az országos hírekbe. Az ilyen ritka alkalmak egyike volt az, amikor a Hortobágy partján fekvő kisváros 856 iskolása és 612 óvodása és bölcsődése maradt egyik napról a másokra menzakoszt nélkül. Már ez is hírértékű volt, az meg pláne, hogy a balmazújvárosi gyerekek segítségére a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet sietett. Vagyis börtönkosztot kapott a közel ezerötszáz gyerek.

Az első napi menü így nézett ki: reggelire, tízóraira és uzsonnára friss pékáru és gyümölcs került az asztalokra, míg ebédre többek között húslevest, sárgaborsó főzeléket, sertés pörköltet, tejberizst vagy éppen natúr csirkeszeletet fogyaszthattak a gyerekek.

És mi köze van ennek a mostani időközi választáshoz a hetes választókerületben? A 2024. júniusi önkormányzati választás után patthelyzet alakult ki. A Fidesznek és a Közösen Balmazújvárosért Egyesületnek (KBE) is hat-hat képviselője volt. A viszony a két politikai oldal között annyira megromlott, hogy az ellenzékiek kivonultak a közgyűlésről, ami így határozatképtelenné vált.

A mostani időközi választás tétje hatalmas: ha Nagy Zoltán, a Fidesz jelöltje nyer, akkor a 12 tagú testület határozatképessé válik. Ha ellenfele, Molnár Péter (KBE) nyer, akkor marad minden a régiben, vagyis nem oldódik meg semmi. (A harmadik induló a független Béresné Lőrincz Erzsébet.) A választást ugyanis azért kellett kiírni, mert Demeter Pál, a 7-es választókerület képviselője élethelyzet-változásra hivatkozva lemondott. Demeter amúgy a most újra induló Nagy Zoltánt verte mindössze négy szavazattal.

