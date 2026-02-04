A legfőbb ügyészséghez fordultak, amiért bűnügyi adatokkal járatta le a Fidesz a Lázár ellen tiltakozókat

„A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz és a Legfőbb Ügyészséghez fordultunk Orbán Viktor beszéde és a Menczer Tamás-féle videó miatt, amelyekben a Lázár János rasszista kijelentése ellen a gyöngyösi lakossági fórumon tiltakozókat igyekeztek lejáratni” – írja az Amnesty International közleménye. A beadványokat azután nyújtja be a szervezet, miután a gyöngyösi Lázárinfón cigányok tiltakoztak Lázár János mondatai miatt, a Fidesz a szaros mosdók felől abba az irányba vitte el a narratívát, hogy büntetett előéletű tüntetőket küldött oda a Tisza Párt. Lázár János maga tette egyértelművé, hogy Pintér Sándortól tudják, kik tiltakoztak a gyöngyösi fórumon. Ez pedig az Amnesty szerint törvénytelen eljárás.

„Jogi álláspontunk szerint a bűnügyi személyes adatokat sem a miniszterelnök, sem egy országgyűlési képviselő/a FIDESZ kommunikációs igazgató nem kezelhette, mivel nem olyan személyek, akiknek a bűnügyi nyilvántartó szerv adatot továbbíthat.

De még ha kezelhették is volna ezeket az adatokat, a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény (Bnytv.) alapján az adatkezelők bűnügyi személyes adatokat kizárólag meghatározott célokból kezelhetnek, amelyek jelen esetekben azonban nem álltak fenn” – írják.

Lázár két héttel ezelőtti fórumán azt mondta: „Ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az InterCityn a mosdót, mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák, akkor föl kell tárni a belső tartalékokat. És a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti”

Ezután történt a múlt heti kaotikus Lázárinfó Gyöngyösön, ahol a minisztert piros lapokat felmutató cigány aktivisták, politikusok, tüntetők várták a helyszínen. Másnap néhány kitakart arcú tüntetőről érzékeny bűnügyi adatokat tettek közzé kormánypárti politikusok, köztük Orbán Viktor és Menczer Tamás is.

Azt már a TASZ is világossá tette, hogy jogszerűen ezekhez az adatokhoz nem lehet hozzáférni és nem lehet nyilvánosságra sem hozni azokat. A kormányzati gépezet viszont átlépte a határokat, hogy eltereljék a fókuszt Lázár János cigányozásáról.