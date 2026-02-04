A magyar kormány kiutasította a kiképzés közben meghalt beregszászi férfi besorozásáért felelős ukránokat

Orbán Viktor szerda délutáni Facebook-videójában arról beszélt, hogy a kormányülésen áttekintették az orosz–ukrán háború legfrissebb fejleményeit, miután néhány nappal ezelőtt újabb magyar állampolgár halt meg az ukrán hatóságok kényszersorozása során. A miniszterelnök bejelentette: azokat az ukrán állampolgárokat, akik részt vettek a kényszersorozásban, haladéktalanul kiutasítják Magyarország területéről.

Az Orbán által említett áldozat a 39 éves Reban Zsolt, guti illetőségű, beregszászi származású férfi, aki a családja szerint súlyos szívbetegséggel élt, és akit korábban többször is alkalmatlannak minősítettek katonai szolgálatra. Január 6-án, amikor munkából ment haza, egy rendvédelmi jármű mégis megállította és elvitték a családja tiltakozása ellenére. Két nappal később a kiképzés közben rosszul lett és meghalt. A hivatalos papírok szerint szív- és légzési elégtelenség okozta a halálát, enyhe tüdőgyulladással. Január 26-án temették el.

Nem először dönt így a kormány: tavaly júliusban Sebestyén József halála után már hoztak hasonló intézkedést, akkor három, a sorozásokért felelős ukrán tisztviselőt tiltottak ki Magyarországról. Augusztusban pedig Magyarország és a schengeni övezet területéről is kitiltották azt az ukrán parancsnokot, aki a Barátság kőolajvezeték elleni támadást irányította.