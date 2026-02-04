A Pandúr Magazinban és a pcguru-n is hirdette a kormány a „Tisza-adóról” szóló nemzeti konzultációt

Az év végén benyújtott közérdekű adatkérés nyomán képet kapott az aHang a legutóbbi, már direktben egy ellenzéki párt elleni, a minden jel szerint fiktív Tisza-adóról szóló nemzeti konzultációval kapcsolatos kormányzati hirdetésekről. A szervezet a szerdán kiadott közleményében azt írja: 142 hírportálon, 136 nyomtatott sajtótermékben, 33 rádiócsatornán és 63 televíziós csatornán, tehát összesen 374 különböző sajtótermékben és médiumban hirdette a kormány a nemzeti konzultációt.

A hirdetések október 1-je és december 7-e között futottak, azokra összesen 8,3 milliárdot költött a Miniszterelnöki Kabinetiroda, a keretszerződést Balásy Gyula cégeivel, a New Land Media Kft.-vel és a Lounge Design Kft.-vel kötötték. „A legtöbb sajtótermék a Mediaworkshöz, valamint a hiperlokális médiumokat magába foglaló Village Media Kft.-hez” kötődik, írja az aHang.

Darabszámra a legtöbb hirdetést a Dikh TV-n vásárolták – a miniszterelnök új kedvencéről, a Dankó rádióról nem tesz említést a közlemény –, az Origo egy hétnapos kampányért 86 milliót kapott. De a Nemzeti Sport sem járt rosszul: a felcsúti kötődésű Szöllősi György főszerkesztette lap novemberben 5,4 millió forintért 5 darab hirdetést tett közzé. A címben említett kiadványok közül az online Pcguru 1,1 millió forintot, a Pandúr Magazin 473 ezret kapott.