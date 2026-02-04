A rendőrség szerint Norvégia koronahercegnőjének fia szexuálisan bántalmazott egy nőt egy partin

A rendőrség szerint Norvégia koronahercegnőjének fia, a 29 éves Marius Borg Høiby szexuálisan bántalmazott egy nőt egy királyi rezidencián tartott afterpartin, derült ki a bíróságon.

Høiby kedden, a 38 bűncselekmény miatt indított per első napján nem ismerte el a bűnösségét a négyrendbeli nemi erőszak vádjában. A férfit azzal is vádolják, hogy nők nemi szervét videózta titokban.

A tárgyaláson készült rajz Fotó: ANE HEM/AFP

Høiby egyik „állítólagos áldozata” egy külön teremben tett vallomást. A nő - akinek a nevét egy bírósági végzés alapján titokban tartják, - arról beszélt, hogy 2018-ban részt vett egy partin Skaugumban, Høiby mostohaapja, a norvég koronaherceg és felesége hivatalos rezidenciáján.

Azt mondta, a partin rövid időre szexuális kapcsolatot létesített a férfivel, miután az követte őt a mosdóba, de gyorsan abbahagyta, és visszatért a partira. Arra nem emlékszik, hogy utána mi történt, de a rendőrség később azt mondta neki, Høiby számítógépén olyan videókat találtak, amin fogdossa őt, miközben egy kanapén fekszik, védekezésre képtelen állapotban.

A norvég törvények alapján nemi erőszakot aktus nélkül is el lehet követni.

Az államügyész kérdésére a nő arról beszélt, nagyon kényelmetlenül érzi magát, remeg, és nem tartja fairnek, hogy belerángatták ebbe. Az utolsó dolog, amire vágyott, az az, hogy a tárgyalóteremben üljön. Az államügyész ezután arról beszélt, hiába a királyi család tagja a vádlott, a törvény előtt mindenki egyenlő, és az ilyen súlyú bűncselekményeknél nincs szükség arra, hogy a sértettek kérjenek vádemelést.

„A társadalom felelőssége a súlyos bűncselekmények üldözése, függetlenül attól, hogy a sértett maga ezt akarja-e. Számos ilyen esetben nem a sértett fordult a rendőrséghez azzal, hogy bűncselekmény áldozata lett.”

Fotó: HAKON MOSVOLD LARSEN/AFP

Høiby védőügyvédje azt hangoztatta, a férfi ártatlan, és az összes áldozatnak volt önkéntes szexuális kapcsolata a vádlottal „a vádiratban leírt körülmények előtt”. A férfi néhány vádpontban beismerte bűnösségét.

A per kínos helyzetbe hozza a királyi családot, ráadásul olyan pillanatban kezdődött meg a tárgyalás, mikor példátlan nyomás nehezedik a rájuk, mivel Høiby édesanyja, Mette-Marit koronahercegnő neve több mint ezer helyen bukkan fel az Epstein-aktákban. (Guardian)