Azonnali hatállyal stratégiai jelentőségűnek minősítette a kormány Kósa Lajos rokonának felszámolás alá került agrárcégét

A kedd éjszakai Magyar Közlönyben jelent meg, és szerdától már hatályos is az a rendelet, amivel „agrárpolitikai és gazdasági szempontokat mérlegelve” a kormány stratégiailag kiemelt jelentőségűvé minősítette a Bászna Gabona Zrt. felszámolási eljárását (amiről Gulyás Gergely már hetekkel ezelőtt azt mondta, hogy elindult, ám hivatalos nyoma ennek továbbra sem látszik). A jogszabály szerint „kiemelt gazdaságpolitikai érdek fűződik” a múlt év végére megrogyott agrárvállalkozás „adósságainak rendezéséhez és hitelezőkkel való megegyezéséhez”.

A Bászna Gabona, amelynél januárban utolsó napjaiban végrehajtást is elrendeltek, a korábbi információink szerint több tízmilliárdos nagyságrendű adósságot halmozott fel a gazdákkal és a bankokkal, lízingcégekkel szemben. Gulyás Gergely január közepén arról beszélt: a cég csődhelyzete miatt reális veszélye van annak, hogy az érintett gazdák késve jutnak hozzá a pénzükhöz, vagy egyáltalán nem kapják meg azt. A társaságról, amelynél kelet-magyarországi, de hírek szerint délkelet-szlovákiai gazdák pénze is benn ragadhatott, illetve a gazdák aggodalmairól ebben a cikkben írtunk bővebben.

A Bászna Gabona csődje politikailag is érzékeny ügy lehet. A 2018-ban alapított cég sok szálon kötődik Kósa Lajoshoz, a Fidesz kelet-magyarországi erős emberéhez. Kezdetben 40 százalékban tulajdonos volt Kósa testvére, Kósa Karolina Éva, aki végül 2021-ben szállt ki a cégből, illetve egy cégen keresztül közvetett tulajdonos volt benne Kósa édesanyja is (aki korábban egy sertéstelep tulajdonosaként, valamint a „csengeri örökösnő”, Marika állítólagos megajándékozottjaként is szerepelt a hírekben). A mostani tulajdonos-vezérigazgató Szilágyi Gábor egyébként távoli rokona Kósa Lajosnak.

Szintén a fideszes politikushoz köti a céget, hogy a jogi ügyeit az a Fiák István, majd az ő ügyvédi társulása intézte, aki Kósa ügyvédjeként dolgozott, illetve az övé volt a 2023-ban recski földomlást okozó andezitbánya. A 2018-ban mindössze 5 milliós tőkével alakult cég egyébként már néhány hónappal később több százmilliós silórendszert kezdett építeni, amit 500 millió forintos állami hitel segített. Amikor a lap most megkereste Kósát, a fideszes politikus annyit mondott: „Ezt a telefonszámot felejtse el, ezen újságíróval még sosem beszéltem, és ezután sem fogok”, majd véget vetett a hívásnak.