Egy sárisápi férfi szexuálisan bántalmazott egy tízéves kislányt, majd megpróbálta őt megölni

Vádat emelt a Komárom-Esztergom megyei ügyészség az ellen a sárisápi férfi ellen, aki tavaly februárban megtámadott, megpróbált megerőszakolni, majd megölni egy, a támadás idején még tizedik életévét sem betöltött kislányt. A vádhatóság közleménye, illetve az esetről kiadott korábbi rendőrségi tájékoztatás szerint a támadás idején 49 éves férfi a község temetőjének közelében találkozott a gyerekkel, akit magával csalt, illetve vitt a közeli kietlen területre, és ott rátámadt. (A rendőrség a tavalyi közleményben még B. Sándorként azonosította az elkövetőt, de a későbbi hírekben már mindenhol S. Zsoltként említették.)

A támadó erőszakoskodni kezdett, majd mivel a lány ellenállt, őt fojtogatni kezdte, szexuálisan bántalmazta, majd egy kötéllel megpróbálta megfojtani. Ekkorra, miután kiderült, hogy a gyerek elindult iskolába, de oda nem érkezett meg, már keresték őt a hozzátartozói, de értesítették a rendőrséget is. A 24.hu korábban arról írt, hogy az apa meg tudta nézni a gyerek telefonjának GPS-koordinátáit, ennek segítségével találtak rá.

Míg a család és a rendőrök elkezdték a gyerek felkutatását, a támadó megpróbálta őt hazavinni. Ekkor vették észre őket a kislány keresésére indult hozzátartozók. A férfi a gyereket magára hagyva elfutott, de a kapott személyleírás alapján a rendőrök azonosították őt, és az elfogatóparancs kiadása után hajtóvadászatot indítottak utána. Még aznap délután egy szántóföldön meg is találták és előállították.

Az ügyészség most kiadott közleménye szerint a vádiratban azt indítványozták, hogy a Tatabányai Törvényszék a férfit fegyházbüntetésre és közügyektől eltiltásra ítélje, hogy hány évet kértek rá, azt nem közölték. A 24.hu azt írja az ügyészségtől kapott tájékoztatás alapján, hogy 23 évnyi letöltendő szabadságvesztés szerepel a vádiratban. Emellett indítványozták, hogy a bíróság végleges hatállyal tiltsa el őt minden tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel kapcsolatos tevékenységtől.