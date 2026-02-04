Egyre nagyobb ágyúval lő a Fidesz, brutális lehet így a kampány

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Ugyan Lázár János szerint „a kampány még el sem kezdődött”, „a rock’n’roll, a buli az még most indul”. Az elmúlt napokban kaptunk némi ízelítőt abból, milyen brutális lehet a választásig hátralévő kilenc hét, és hogy milyen gátlástalan erővel támad vissza a Fidesz, ha az érdekei úgy kívánják.

Hasonló volt a lendület a „Zsolti bácsizás” elhallgattatásakor, aminek a végén a „soha nem látott politikai megtorlás” elmaradt, a sebtében összerántott igazságügyi minisztériumi jelentés kínosan öregedett, a Kocsis Máté és Orbán Viktor által hangoztatott puccskísérletről pedig kiderült, hogy az csak politikai fogalomként állja meg a helyét, büntetőjogi kategóriaként nem.

A Szőlő utcai botrányt is úgy próbálták levakarni magukról, hogy tele szájjal bűnözőzték a javítóban lévő fiatalokat ahelyett, hogy az ellenük hosszú évekig elkövetett szexuális bűncselekmények vagy bántalmazások miatt vállalta volna a kormány bármely tagja a politikai felelősséget. Mindezt úgy, hogy a Szőlő utcában nem elítéltek voltak, hanem olyanok, akiket meggyanúsítottak vagy megvádoltak súlyos bűncselekményekkel, a bíróság pedig kezdeményezte letartóztatásukat.

Annak érdekében viszont, hogy Lázár János cigányozásáról levegyék a fókuszt, átlépték a határokat.