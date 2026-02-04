Február 15-én tart évértékelőt Magyar Péter

Egy nappal azután, hogy Orbán Viktor bejelentette: idén február 14-én tartja évértékelőjét, Magyar Péter is nyilvánosságra hozta saját beszédének a dátumát. Orbán után egy nappal, jövő vasárnap fog beszédet mondani. Az évértékelő időpontját bejelentő posztban Magyar Péter arról is ír, hogy a beszéd másnapján újabb országjárásra indul, ami 56 napig, vagyis a választási fog tartani. Szerinte ez lesz „a valaha volt legsűrűbb és legfontosabb országjárás”, azt ígéri, mind a 106 egyéni választókerületbe, több száz településre fog elmenni.

A pártelnöki évértékelők sorát a Mi Hazánk-elnök Toroczkai László kezdte január 17-én egy, a magyarság végét is felemlegető beszédben. Őt Dobrev Klára követte, a DK elnöke már január 31-én megtartotta beszédét. Többek között arról, hogy 2025 kegyetlen év volt a pártja számára.