Keress valakit, aki úgy kényeztet, mint Bodó Sándor ezt a kancát!

Sajnos mindössze 56 másodperc, de úgyis muszáj többször megnézni Bodó Sándor videóját.

A fideszes országgyűlési képviselő egy hortobágyi ménesnél kampányolt, de a videóban látszólag nem ő a főszereplő. A ménes vezetője beszél az előtérben az ellési és fedeztetési időszak sajátosságairól, a politikus csak szerényen meghúzódik a háttérben.

De a valódi gyémánt a legnagyobb sötétségben is felragyog. Az igazi érzés a mélyből is felszínre tör. A határtalan odaadás legyőz minden akadályt. Ahogy azt a kancát simogatja Bodó Sándor, azt nem lehet figyelmen kívül hagyni.