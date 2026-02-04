Lázár János egyértelművé tette, hogy Pintér Sándortól tudják, kik tiltakoztak a gyöngyösi fórumon

A keddi Lázárinfó után az újságírók Lázár megítélése szerint nem tették fel a megfelelő kérdéseket a gyöngyösi fórumon tiltakozókkal kapcsolatban – az újságírók arra voltak kíváncsiak, hogy honnan tudta a Fidesz, illetve a kormány, hogy milyen bűncselekményeket követhettek el –, ezért Krakkó Ákos, a miniszter sajtófőnök később egy rövid videóban tette fel a kérdést Lázárnak, hogy honnan tudta, kik voltak a fórumán.

A két kérdés nem teljesen ugyanaz, RTL ugyanis azzal nyitott, honnan tudták, hogy a tüntetők milyen bűncselekményeket követtek el, míg Krakkó kérdése úgy szólt, „honnan volt neked tudomásod arról, hogy a gyöngyösi fórumot kik zavarták meg?”

Lázár utóbbira azt mondta, onnan tudja, hogy kik voltak ott a fórumán, hogy „a rendőrség nyilván igazoltatta őket, utána a belügyminiszter nyilván jelentette a miniszterelnöknek, mert egy miniszterről van szó. Én annyit tudok, amennyit a kormány tagjai tudhatnak”.

Előtte a sajtó kérdésére is erről kezdett beszélni – azt magyarázta, hogy miután a gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvényről van szó, a rendőrség nyilván igazoltatta a rendbontókat –, arra viszont nem adott választ, hogy a vélt vagy valós bűnügyi adatokat honnan tudták meg. A Belügyminisztérium szombat óta nem válaszol az erre vonatkozó kérdésekre.

Lázár Krakkónak azt magyarázta, ezeket nem ő hozta nyilvánosságra, nem is érti az erre vonatkozó kérdést, a sajtó hozta nyilvánosságra, ő onnan vette át.

Fotó: Lázár János Facebook-oldala

Valójában viszont a Magyar Nemzet pénteki cikke után a Fidesz tette közzé egy videóban, hogy milyen bűncselekményeket követtek el a tiltakozók – monogrammal, és tételesen felsorolva a bűnlajstromot –, majd erről beszélt összefoglalóan Orbán Viktor is a szombati gyűlésükön. Az ő szavaiból már lehetett következtetni arra, hogy Pintértől vannak az adatok, hiszen azt mondta, utánanézett, kik voltak ott a fórumon, kikhez volt „szerencséjük”.

A TASZ szerint jogszerűen ezekhez az adatokhoz nem lehet hozzáférni és nem lehet nyilvánosságra sem hozni azokat. A kormányzati gépezet viszont átlépte a határokat, hogy eltereljék a fókuszt Lázár János cigányozásáról.

(A cikk elejét a megjelenés után pontosításokkal kiegészítettük.)