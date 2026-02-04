Madrid betiltaná a 16 év alattiaknak a közösségi médiát, Elon Musk kiborult, zsarnoknak és fasisztának nevezte a spanyol kormányfőt

Pedro Sanchez spanyol miniszterelnök egy keddi nemzetközi rendezvényen jelentette be, hogy kormánya az ausztrál példát követve betiltaná azt, hogy a 16 éven aluliak közösségi médiát használjanak. Madrid a közösségi platformok szolgáltatóit kötelezné arra, hogy életkor-ellenőrző rendszerek segítségével kiszűrjék a korhatárnál fiatalabbakat a felületeikről.

A spanyol kormányfő a beszédében külön össztűz alá vette a Twitterből lett X-et, Elon Musk közösségimédia-vállalatát. Számon kérte ugyanis, hogy az X-et a „dezinformáció felerősítésére” használta fel kormánya múlt heti, 500 000 illegális munkavállaló és menedékkérő illegális tartózkodásának rendezéséről szóló döntésével kapcsolatban. Emellett azt is megemlítette, hogy Musk maga is migráns (az amerikai techmilliárdos dél-afrikai származású).

A spanyol ötletre és a személyének szóló megjegyzésekre Musk a tőle elvárt vehemenciával reagált saját platformján. „Piszkos Sánchez zsarnok, és a spanyol nép árulója”, írta előbb, majd körülbelül másfél órával később egy újabb posztban már úgy fogalmazott: „Sánchez igazi totalitárius fasiszta” – idézi a posztot a Guardian. A Google, az Alphabet része, a TikTok, a Snapchat és a Meta képviselői nem reagáltak azonnal a Spanyolország által javasolt intézkedésekre.

Nem Spanyolország az egyetlen európai állam, ahol szigorítanák a fiatalok közösségimédia-használatát. Görögország közel áll ahhoz, hogy bejelentse a 15 év alattiakra vonatkozó hasonló tilalmat – mondta a Guardiannek egy magas rangú kormányzati forrás. Nagy-Britannia és Franciaország szintén szigorúbb fellépést fontolgat a közösségi médiával kapcsolatban, jegyzi meg a lap.