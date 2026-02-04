Magyar Péter hamisítónak és hazudozónak nevezte, majd távozásra szólította fel Pócs Jánost

„Már akkor meg kellett volna tennie, amikor egy roma honfitársunkat azzal fenyegette, hogy elégeti egy kazánban, vagy amikor egy kiskorú lányt zaklatott. De jobb későn, mint soha. Pócs elvtárs, itt az idő távozni!" – írta Magyar Péter szerda esti Facebook-posztjában. A Tisza Párt vezetője a fideszes képviselőt hamisítónak és hazudozónak nevezte.

A poszt apropóját az a történet adta, amely az elmúlt napokban országos nyilvánosságot kapott, és amit ebben a cikkben foglaltunk össze.

Pócs kedden a közmédiában arról beszélt, hogy tiszás szimpatizánsok megverték a videóiban szereplő tarnazsadányi férfit, Rácz Richárdot. Ezt az állítást azonban egy helyi fideszes politikus is vitatja. Tarnazsadány alpolgármestere, Botos Zoltán szerint nem politikai indíttatású támadás történt, hanem egy helyi családi konfliktus fajult el. Állítása szerint a vita két család között robbant ki, miután Rácz családjának egyik tagja zsarolta az alpolgármester 12 éves lányát. Botos szerint Rácz a történtekről félrevezető információkat adott a hatóságoknak és Pócs Jánosnak is.

Az ügy előzménye, hogy Rácz korábban megjelent Lázár János gyöngyösi fórumán tartott tüntetésen. Később azt állította, hogy ezért pénzt kapott, majd azt is mondta, hogy egy későbbi nyilatkozata miatt bántalmazták. A közmédiában lejátszott videókban Rácz és környezete vascsövekkel elkövetett támadásról beszélt, a felvételeket erősen dramatizált formában mutatták be.

Botos Zoltán ezzel szemben hangsúlyozta: nincs köze a Tisza Párthoz. Állítása szerint mindig a Fideszre szavazott, és tavaly Orbán Viktor is közös képet posztolt vele Tarnazsadányból. Azt is mondta, hogy még a Pócs-féle videó megjelenése előtt SMS-ben jelezte a képviselőnek: nem tiszás támadásról van szó.

Pócs János ennek ellenére fenntartja korábbi állításait. A Telex megkeresésére szerda délután írásban közölte:

„Az ominózus vasárnapi videómban Rácz Richárd szerepelt. Ott elmondta, hogy a Lázárinfóra a balhézó tömeget 20 000 Ft + benzinpénzért a tiszás Csík Miklós szervezte. Mondta ezt szemtanúként, merthogy ő is ott volt. Amikor a videó megjelent, Csík Miklós családja este megverte Rácz Richárdot. Rácz a rendőrségi feljelentést megtette, Csík Miklós és családja ott a rendőrségen bocsánatot kért tőle. Ettől még a hatósági eljárás folyamatban van.

A tegnapi napon (kedd este) kétségbeesetten hívott Rácz Richárd, hogy vascsövekkel újra megverték, ahogy ez a közzétett videón is látható. ÉN A TÉNYEKKEL FOGLALKOZOM!

Nem dolgom megítélni, hogy miért, minek, vagy kinek a hatására, ezek után ki mit nyilatkozik, és milyen videót tesz közzé. A tényen nem változtat: a Tisza Párt alvilági vezérekkel fizettetett azért, hogy a Lázárinfón balhé legyen! Aki ezt őszintén elmondta, azt megveretették. Ezek a tények!” – írta.