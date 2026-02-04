Megkezdték a választási értesítők postázását

A február 4-ei névjegyzéki adatok alapján a Nemzeti Választási Iroda megkezdte az április 12-i parlamenti választásokra a választási értesítők postázását, közölte az NVI szerdán. Akinek van elektronikus tárhelye, annak nemcsak postán küldik ki az értesítőt, hanem arra is megkapja majd. Az értesítőket február 20-ig küldik ki, ha valaki nem kapott, akkor a helyi választási irodától kérhet (bár arra nincs szükség, hogy valaki szavazhasson).

Négy éve is február elején kezdték postázni Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Az értesítő a választással kapcsolatos legfontosabb információkat tartalmazza, így annak tényét, hogy valakit névjegyzékbe vettek, továbbá annak a szavazókörnek a számát és címét, ahol szavazhat, valamint a szavazás idejét. Az értesítő tájékoztat arról is, milyen igazolványok bemutatásával lehet szavazni, részletes információkat tartalmaz a választási kérelmek benyújtásáról, és felsorolja a legfontosabb határidőket, írja az MTI.

