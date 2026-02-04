Nem hiszed el, hogy már megint megtörténik: ismét leguánok potyognak az égből

Idén ismét olyan ritka és intenzív hideghullám érte el Floridát, ami miatt több ezer leguán mozgásképtelenné dermedt, és a „hidegbénulás” miatt közülük sokan elkezdtek lepotyogni a fákról. Az állam vadvédelmi ügynöksége szerint készen állnak a befogásukra, illetve összeszedésükre, több helyen már el is kezdték azt.

A hidegben elkábult, megmerevedett zöld leguánokat pakolnak ki egy kisteherautó platójáról Floridában a vadvédelmi ügynökség dolgozói Fotó: JOE RAEDLE/Getty Images via AFP

A hüllők, mint például a leguánok, hidegvérűek, ami azt jelenti, hogy a belső anyagcsere-folyamataikkal nem képesek jelentős hőt termelni. Vagyis amikor túl hideg lesz, előbb, jellemzően 10 Celsius-fok alatt, elkezdenek elmerevedni, majd 5 fok alatt teljesen mozgásképtelenné válnak. Ilyen hidegben a belső folyamataik lelassulnak, például az emésztésük leáll, és külső szemlélőnek úgy tűnhet, mintha elpusztultak volna. Ha sokáig vannak kitéve extrém hidegnek, ez meg is történik, ha viszont időben kiteszik őket a napra, akkor ismét felélednek.

A floridai vadvédelmi ügynökség arra kérte a lakosságot, hogy fogják be ezeket a leguánokat, amíg mozdulatlanok, és adják le őket. Az ügynökség jelentése szerint már több mint 2000 ilyen „hidegbénulásban” szenvedő leguánt adtak át a hatóságoknak.

A floridai leguánokat nem először gyötri meg a nagy hideg, 2018-ban már megtörtént ugyanez. Mint akkor megírtuk, a zöld leguánok egyébként nem őshonosak az államban, de annak klímája, az, hogy még december-januárban is húsz fok feletti hőmérséklet vannak ott, kimondottan kedvező ennek a fajnak. A leguánok mostani hidegbénulás-hullámáról a BBC videós összeállítást is készített: