Nyolc év börtönt kapott a német Maja T., a 2023-as antifaügy egyik vádlottja

A Budapesti Törvényszék szerdán első fokon nyolc év börtönre ítélte Maja T.-t életveszélyt okozó testi sértés és bűnszervezetben való részvétel miatt. A bíróság szerint részt vett a 2023 februárjában Budapesten történt, szélsőjobboldali kötődésű személyek elleni támadásokban. Az ügyészség 24 év szabadságvesztést kért, az ítélet azonban még nem jogerős, fellebbezni lehet ellene.

Maja T.-t 2023 decemberében Berlinben fogták el a magyar hatóságok kérésére, majd 2024 júniusában adták ki Magyarországnak. A kiadatást Németországban élesen bírálták, ahogy a magyarországi fogvatartási körülményeket is; a német Szövetségi Alkotmánybíróság később jogellenesnek minősítette a kiadatást. A vádlott nem bináris személyként azonosítja magát, a perben nem tett vallomást, és végig azt hangoztatta, hogy nem tartja tisztességesnek az eljárást.

A vád szerint 2023. február 9. és 11. között mintegy húsz, főként német állampolgárságú baloldali szélsőséges öt budapesti helyszínen támadt emberekre teleszkópos botokkal, gumilapácsokkal és paprikaspray-vel. Az áldozatokról azt feltételezték, a „Becsület Napja” nevű rendezvényeken vettek részt. A támadásokban kilencen sérültek meg, közülük négyen súlyosan.

A német és a magyar hatóságok az ügyet a „Hammerbande” vagy „Antifa-Ost” néven emlegetett militáns baloldali csoporthoz kötik, amely a vád szerint 2018 és 2022 között Kelet-Németországban is több súlyos támadást követett el. A perben ugyanakkor kevés volt a közvetlen bizonyíték: nem voltak tanúvallomások vagy DNS-nyomok, az ügyészség főként térfigyelő kamerák felvételeire támaszkodott. (Der Spiegel)