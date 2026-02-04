Nyugaton Epstein-akták, itthon Szőlő utca

Havas, jó reggelt! Megint itt a 444 napindító hírlevele – ami nem az egyedüli –, benne a hétvége fontosabb anyagaival.
A szexuális visszaélésekért elítélt Jeffrey Epstein a 2010-es évek derekán vetett szemet egy Király utcai ingatlanra, pontosabban inkább annak árára: a tulajdonossal, egy norvég üzletemberrel levelezett róla egyre furcsább módon, a fenyegetőzéstől és az online zaklatástól sem visszariadva.
A Lordok Házát is elhagyta Peter Mandelson, akit a brit kormány fel is jelentett, és már az EU is vizsgálja a Munkáspárt befolyásos politikusának kapcsolatait Jeffrey Epsteinnel.
A Szőlő utcai ügy nyomozásában tanúként vallomást tett egy lány arról, hogyan molesztálta őt szexuálisan, és hogyan tartotta érzelmi függésben Juhász Péter Pál hosszú évekig: az általános iskolájában, egy drogprevenciós előadás után kereste őt meg a férfi, és építette fel a bántalmazó kapcsolatot, ráadásul Juhász mindezt úgy tehette meg, hogy akkor már túl volt az első botrányán.
Magyar Pétert lefejezéssel fenyegette meg az esztergomi fideszes jelölt egyik embere, a Tisza Párt elnöke feljelentést tett.
A 21 Kutatóközpont szerint még mindig jelentős a Tisza előnye a Fidesz előtt, Magyar Péter azt mondta, nem tud olyan választókörzetről, ahol 3 százalékkal többel vezetne a Fidesz. A Bloomberg szerint a Tisza-előnyt mutató közvélemény-kutatások vonzzák a befektetőket a magyar pénzpiacra.
Egy tiszás képviselő szerint kiszállt a NAV a Tiszát támogató vállalkozókhoz Hatvanban: miután szombaton egy kisebb rendezvényt tartottak a városban, ahol épp a Fidesz tartott háborúellenes gyűlést – Tisza párt úgy tudja, legalább két cégről van szó, de a NAV szerint nem volt razzia, hanem kockázatelemzés alapján ellenőriznek.
Schmidt Mária alapítványa milliárdos szerződéseket kötött NER-közeli cégekkel: a pénzek legnagyobb része kommunikációs, rendezvényszervezési, médiás és építőipari feladatokra ment el, de 800 milliót kaptak meg nem nevezett magánszemélyek is.
Strasbourg szerint jogsértő az a magyar törvény, ami alapján eddig konkrét gyanú és indoklás nélkül figyelhettek meg orvosokat és tanárokat: az ún. megbízhatósági vizsgálat során a tudtuk nélkül készíthetnek titkos hang- és képfelvételeket az egészségügyi dolgozókról és pedagógusokról – az ügyet elindító Szelényi Zoltán orvos szerint a cél a vegzálás és a nyomásgyakorlás volt.
Zengett a „Hajrá, Fidesz!” a 1,5 millióval támogatott roma civilszervezet eseményén Lázár János mondatai után. Lázár Pusztaszabolcson azt mondta: „Én nem szégyellem, hogy buditakarító miniszter vagyok.”
Donald Trump korábban azt mondta, Vlagyimir Putyin megígérte neki, hogy egy hétig nem támadják Kijevet, de az oroszok mínusz 24 fokban megint lőtték Kijevet. Volodimir Zelenszkij emiatt megváltoztatja a tárgyalási pozícióját.
Vádat emeltek 10 férfi ellen, akik megerőszakoltak egy 5 éves gyereket egy lille-i chemsex buliban, az ügyészség szerint a gyereket a saját apja hozta kapcsolatba a férfiakkal.
Egyes vonatokat le is állítottak.
Jeffrey Epstein áldozatainak ügyvédei szerint a pénteken közzétett iratokban alkalmazott hibás anonimizálás felforgatta közel száz áldozat életét.
Nagyon örül, hogy már távol van „az egész mocsoktól”.
Bill Clinton ismerte Epsteint, de tagadta, hogy tudott volna szexuális bűncselekményeiről.
Miroslav Lajčák tagadja, hogy neki is lányokat közvetített volna a szexuális bűnöző.
Nemcsak Magyart, de azokat a helyi civileket is megfenyegette, akik a múlt héten végigvezették a településen Radnai Márkot.
„A szintén megfenyegetett civilek is így tesznek” – közölte a Tisza Párt elnöke.
A polgármester feljelentést tett, szerinte az ügyben különösen jelentős értékre elkövetett sikkasztás és hűtlen kezelés gyanúja is felmerül.
Pedig a kormány fél éve külön programot indított az ügyben.
Bátonyi Péter állítása szerint több minisztéirumban is a beruházók érdekeit képviselték a törvények helyett, amikor engedélyezték három műemlékvédett épület bontását. A rendőrség különösebb indoklás nélkül próbálta lezárni az ügyet, de a felülvizsgálat után az ügyészség mégis nyomozást rendelt el.
A Tisza 35, a Fidesz 28 százalékon áll a teljes népességben.
Szombaton mutatják be a Tisza választási programját.
A befektetők merész fogadásokat tesznek Orbán Viktor vereségére, nyugati elemzők ezzel magyarázzák a forint és a tőzsdeindex látványos erősödését.
Miután szombaton egy kisebb rendezvényt tartottak a városban, ahol épp a Fidesz tartott háborúellenes gyűlést. A Tisza párt úgy tudja, legalább két cégről van szó. A NAV szerint nem volt razzia, hanem kockázatelemzés alapján ellenőriznek.
A pénzek legnagyobb része kommunikációs, rendezvényszervezési, médiás és építőipari feladatokra ment el. De 800 milliót kaptak meg nem nevezett magánszemélyek is.
Az úgynevezett megbízhatósági vizsgálat során a tudtuk nélkül készíthetnek titkos hang- és képfelvételeket az egészségügyi dolgozókról és pedagógusokról. Az ügyet elindító Szelényi Zoltán orvos szerint a cél a vegzálás és a nyomásgyakorlás volt.
A Közösen a Viharsarokért Egyesület vajon az ellenzéki jelölteket is meghívja?
Több cigány is elfogadta Lázár János bocsánatkérését Pusztaszabolcson, de volt, aki szerint már tényleg nem kéne erről az egészről beszélni, mert az árt a Fidesznek.
A menetidő pedig 3 óra 15 perc lehet.
Indul a jelölt- és listaállítás.
DPK-gyűlés helyett.
„Azt gondolom mondanom sem kell, hogy ezek a lakások nem azért vannak, hogy jól kereső embereknek vagy Pokornihoz közel álló sofőröknek adja az önkormányzat, hanem a kerületi rászorulóknak, akik közül egyébként rengetegen várnak most is lakásra, csak nem tudunk nekik adni, mert nincsen használható üres.”
Többet is kaphatnának.
Nem riasztotta el a másfél milliós bírság attól őket, hogy ott villogjon a legújabb kormányzati kampány logója.
Az amerikai elnök korábban azt mondta, Putyin megígérte neki, hogy egy hétig nem támadják Kijevet.
Az oroszok akkor lőtték a fűtési rendszereket, amikor a leghidegebb volt Kijevben.
Az ügyészség szerint a gyereket a saját apja hozta kapcsolatba a férfiakkal.
Az amerikai elnök nem mondta meg, hogy mire alapozza az állítását.
Veszélyesen közel repült az Abraham Lincoln repülőgép-hordozóhoz.
Az orosz és fehérorosz hírszerzéssel működhetett együtt.
Elon Musk közösségi oldalának francia irodáit a párizsi ügyészség szállta meg.
Andrij Szibiha reagált arra, hogy Gianni Infantino feloldaná az oroszok tiltását.
A matanzasi időjárási központ ráadásul zúzmarás mezőkről is beszámolt, ami a rendszerint hőségtől szenvedő trópusi szigeten rendkívül ritka jelenség.