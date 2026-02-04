Nyugaton Epstein-akták, itthon Szőlő utca

reggel 4
Havas, jó reggelt! Megint itt a 444 napindító hírlevele – ami nem az egyedüli –, benne a hétvége fontosabb anyagaival.

EPSTEIN-AKTÁK

A szexuális visszaélésekért elítélt Jeffrey Epstein a 2010-es évek derekán vetett szemet egy Király utcai ingatlanra, pontosabban inkább annak árára: a tulajdonossal, egy norvég üzletemberrel levelezett róla egyre furcsább módon, a fenyegetőzéstől és az online zaklatástól sem visszariadva.

Bill Clinton és egy azonosítatlan személy egy azonosítatlan helyszínen
Fotó: HANDOUT/AFP

A Lordok Házát is elhagyta Peter Mandelson, akit a brit kormány fel is jelentett, és már az EU is vizsgálja a Munkáspárt befolyásos politikusának kapcsolatait Jeffrey Epsteinnel.

  • Az amerikai kormány több ezer Epstein-dokumentumot tett elérhetetlenné, mivel több áldozat is beazonosítható lett.
  • Melinda French Gates szerint volt férjének, Bill Gatesnek válaszolnia kell azokra a kérdésekre, amiket az Epstein-akták felvetnek.
  • A Clinton házaspár beleegyezett, hogy tanúskodjon az Epstein-ügyben.
  • Bolondnak érzi magát Robert Fico tanácsadója, aki belebukott az Epstein-ügybe.

BŰNÜGY

A Szőlő utcai ügy nyomozásában tanúként vallomást tett egy lány arról, hogyan molesztálta őt szexuálisan, és hogyan tartotta érzelmi függésben Juhász Péter Pál hosszú évekig: az általános iskolájában, egy drogprevenciós előadás után kereste őt meg a férfi, és építette fel a bántalmazó kapcsolatot, ráadásul Juhász mindezt úgy tehette meg, hogy akkor már túl volt az első botrányán.

Illusztráció: Kiss Bence/444

Magyar Pétert lefejezéssel fenyegette meg az esztergomi fideszes jelölt egyik embere, a Tisza Párt elnöke feljelentést tett.

  • Pintér Bence feloszlatná a győri közgyűlést, szerinte 1,7 milliárd forint tűnt el a városi lakáskasszából.
  • Nem gyűjt adatokat a rendőrség a 112-es segélyhívón beérkező gyermekvédelmi bejelentésekről, pedig a kormány fél éve külön programot indított az ügyben.
  • Az ügyészség nyomozásra kötelezte a rendőrséget azokban a korrupciógyanús ügyekben, amelyeket a Partizánban nyilatkozó műemlékvédelmi szakember mutatott be.

BELFÖLD

A 21 Kutatóközpont szerint még mindig jelentős a Tisza előnye a Fidesz előtt, Magyar Péter azt mondta, nem tud olyan választókörzetről, ahol 3 százalékkal többel vezetne a Fidesz. A Bloomberg szerint a Tisza-előnyt mutató közvélemény-kutatások vonzzák a befektetőket a magyar pénzpiacra.

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Egy tiszás képviselő szerint kiszállt a NAV a Tiszát támogató vállalkozókhoz Hatvanban: miután szombaton egy kisebb rendezvényt tartottak a városban, ahol épp a Fidesz tartott háborúellenes gyűlést – Tisza párt úgy tudja, legalább két cégről van szó, de a NAV szerint nem volt razzia, hanem kockázatelemzés alapján ellenőriznek.

Schmidt Mária alapítványa milliárdos szerződéseket kötött NER-közeli cégekkel: a pénzek legnagyobb része kommunikációs, rendezvényszervezési, médiás és építőipari feladatokra ment el, de 800 milliót kaptak meg nem nevezett magánszemélyek is.

Strasbourg szerint jogsértő az a magyar törvény, ami alapján eddig konkrét gyanú és indoklás nélkül figyelhettek meg orvosokat és tanárokat: az ún. megbízhatósági vizsgálat során a tudtuk nélkül készíthetnek titkos hang- és képfelvételeket az egészségügyi dolgozókról és pedagógusokról – az ügyet elindító Szelényi Zoltán orvos szerint a cél a vegzálás és a nyomásgyakorlás volt.

Zengett a „Hajrá, Fidesz!” a 1,5 millióval támogatott roma civilszervezet eseményén Lázár János mondatai után. Lázár Pusztaszabolcson azt mondta: „Én nem szégyellem, hogy buditakarító miniszter vagyok.”

KÜLFÖLD

Donald Trump korábban azt mondta, Vlagyimir Putyin megígérte neki, hogy egy hétig nem támadják Kijevet, de az oroszok mínusz 24 fokban megint lőtték Kijevet. Volodimir Zelenszkij emiatt megváltoztatja a tárgyalási pozícióját.

Fotó: Petras Malukas/AFP

Vádat emeltek 10 férfi ellen, akik megerőszakoltak egy 5 éves gyereket egy lille-i chemsex buliban, az ügyészség szerint a gyereket a saját apja hozta kapcsolatba a férfiakkal.

  • Donald Trump szerint Mexikó leállítja a kubai olajszállítást, de azt nem mondta meg, mire alapozza az állítását.
  • Az amerikai hadsereg lelőtt egy iráni drónt, ami közel repült az Abraham Lincoln repülőgép-hordozóhoz.
  • A lengyel védelmi minisztériumban elfogtak egy kémet, aki az orosz és fehérorosz hírszerzéssel működhetett együtt.
  • Razziáztak az X franciaországi irodáiban.
  • Az ukrán külügyminiszter szerint a FIFA elnöke erkölcsi degenerált.
  • Először mértek Kubában fagypont körüli hőmérsékletet.
