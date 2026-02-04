Orbán Balázs választási csalástól retteg

Ilyen még nem volt: a hivatalban lévő magyar kormány tagja, Orbán Viktor politikai igazgatója, Orbán Balázs választási csalást kiált előre. Na nem buszoztatott, vagy lefizetett választópolgárokat, vagy a közmédia kampányeszközként való használatát emlegetve, hanem egy amerikában született dokumentum alapján fél ilyesmitől.

X-fiókján közzé tette a Képviselőházi Igazságügyi Bizottság Republikánus tagjainak bejegyzését, ami azt vizsgálta, hogy az Európai Bizottság hol korlátozott választási kampányok idején a Digitális Szolgáltatási Törvényre (DSA) hivatkozva tartalmakat.

A DSA elsődlegesen illegális tartalmakat célozza meg a közösségi platformokon, de kiterjed manipulált tartalmakra is. Főként online közvetítő szolgáltatókra (pl. Facebook, Google, X) vonatkozik.

Orbán Balázs szerint ezzel szemben a Bizottság nem illegális tartalmakat célzott meg. „Hanem jogszerű, legitim politikai beszédet korlátozott, beleértve:

a „populista” bélyegűvel ellátott narratívákat

EU-kritikus és elitkritikus álláspontokat

migrációkritikus nézeteket

a genderideológiát kritizáló tartalmakat

politikai szatírát és mémeket

„Nincs tehát okunk feltételezni, hogy hasonló intézkedéseket ne terveztek volna Magyarország közelgő országgyűlési választásai elé” – vonja le a következtetést.

Ehhez képest most csak egyetlen dolgot idéznénk, az EBESZ 2018-as jelentését a magyar választásokról: „Az április 8-i országgyűlési választásokat az állam és kormánypártok anyagi forrásainak jelentős átfedése határozta meg, aláásva a jelöltek lehetőségét arra, hogy egyenlő feltételek mellett versengjenek.”