Orbán szerint Trump tartozik a magyaroknak azzal, hogy idejön

„Nyitva van a meccs, ha valaki azt gondolná, hogy ez elfutott, ne engedjék, hogy megtévesszék önöket. Ez a csata egy nyílt csata” - összegezte a választási esélyeseket Orbán Viktor a Mandiner klubestjén szerdán este.

Orbán szerint ha azon múlna a választás, hogyan teljesítették az ígéreteiket, akkor akár rendben is lennének, mert szerinte túlteljesítették a vállalásaikat, a kétgyerekes nők szja-mentességét és a 14. havi nyugdíjat csak a következő ciklusra tervezték.

„De a másik dolog, hogy egy választás mégiscsak egy mozgósítás. Rá kell venni az embereket, hogy menjenek el választani. Képesek vagyunk-e elvinni a saját híveinket?" - kérdezte, majd egy kézmozdulattal jelezte, hogy ez billeg. Képesek lehetünk - folytatta, a 106 választókerület felében állnak 100 százalékosan, a másik felében még szükségük van az előttük álló 60-70 napra.

Az est nagy részében a már sokszor, sok helyen elmondott gondolatait mondta el újra: nemzetközi fenekedés van a Fidesz ellen.

Szokása szerint nagy barátjáról Trumpról is hosszan beszélt. Megkérdezték tőle, hogy jön-e az amerikai elnök Magyarországra? Ha lesz békecsúcs, akkor jön. De mondogatja azt is Trumpnak, hogy „mi nagyon sokat szenvedtünk az előző amerikai elnökök alatt, és ez részben neki is köszönhető. A magyarok, akik végig azt gondolták, hogy Amerikában egy változás jó lenne. Miközben az egész európai liberális sajtó epét hányt és tüzet okádott az elnökre, mi mindig is azt mondtuk, hogy az jót tenne a világnak, ha egy új típusú vezető érkeznek, akiből lehet egy nagy amerikai elnök, és attól a világ sok jó remélhetne. Mi végig kitartottunk. és egy ilyen helyzetben előbb-utóbb meg kell látogatni a magyarokat, hiszen csak mi tartottunk ki mellette”.

De itt nem állt meg Orbán. Szerinte Trump azzal tartozik a magyaroknak, hogy jöjjön ide és köszöntse a magyarokat és mondja el nekik, hogy milyen céljai vannak Amerikának, tisztel bennünket, milyen céljaink vannak nekünk és miben tudunk együttműködni. „Ha belefér az életébe, ez igazán elvárható tőle, van is egy nyitott meghívása, időpontokról is mindig beszélünk, aztán azok leesnek az asztalról, de az mindegy, kitartónak kell lenni, így megy ez a nemzetközi politikában".

Az est végét egy kis közjáték zavarta meg. Orbánt arról kérdezték, hogy a kampányban tudja-e tartani, hogy hetente egy napot olvasásra szán, és mit olvas. Belekezdett abba, hogy minden reggel Orbán Balázs kampányfőnök utasításait olvassa, amivel nagy derültséget okozott (Orbán B. az MCC-n keresztül lényegében a Mandiner főnöke), amikor felpattant valaki az első sorból, felpattant a színpadra, hogy neki mennie kell, az édesanyját szívkatéterezték, de Orbán írja már alá gyorsan a kampánybrossúrát, valaki meg csináljon egy fotót. A fotó elkészült, a férfi lement, de aztán visszament még az otthagyott tollárért, a nézőket meg úgy kellett nyugtatni, hogy még nem most van itt az ideje a szelfiknek.





A férfi visszaült, annyira ezek szerint nem kellett sietnie, Orbán folytatta, hogy minden nap megkapja Orbán Balázstól azokat a mondatokat a napi témához, amiket meg kell tanulnia. "Az olvasmányélményem tehát egy kicsit beszűkült" - mondta Orbán a közjáték után, ami jó eséllyel egy kis tréfa lehet a kampányfőnöktől.